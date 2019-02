Verkehrsplanung im Grossraum Kreuzstrasse in Stans soll zügig angegangen werden

Der Landrat hat einen Vorstoss, wonach der Kanton die Verkehrsplanung rund um die Kreuzstrasse in Stans schnell an die Hand nehmen soll, am Mittwoch grossmehrheitlich als dringlich erklärt. Hinter dem Anliegen stehen vier Kantonsparlamentarier aus Oberdorf.