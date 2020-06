Verkehrsumleitung wegen Bauarbeiten am Betonkreisel in Büren Vom 6. bis 17. Juli wird der Verkehr in Büren teilweise durch das Dorf Dallenwil umgeleitet und im Einbahnverkehr geführt.

Belagsarbeiten am Kreisel Büren Ende April 2020. Bild: PD

(mah) Die Bauarbeiten am Betonkreisel in Büren mit dem Einbau der Beläge stehen kurz vor einem Teilabschluss. Um die Belagsarbeiten abschliessen zu können, wird der Verkehr Richtung Engelberg ab kommendem Montag, 6. Juli bis am Freitag, 17. Juli, durch das Dorf Dallenwil umgeleitet. Von Engelberg nach Stans werden die Fahrzeuge im Einbahnverkehr über die Kantonsstrasse via den neuen Kreisel geführt. Büren wird laut einer Mitteilung des Nidwaldner Amtes für Mobilität über den neuen Kreisel erreichbar sein.

Vollsperrung der Kantonsstrasse geplant



Über das Wochenende vom 11. und 12. Juli läuft der Verkehr für zwei Tage in beide Richtungen über die Kantonsstrasse und den Kreisel Büren. Am Wochenende vom 25. und 26. Juli kommt es zu einer Vollsperrung der Kantonsstrasse, um die Deckbeläge in den Kreiselästen einzubauen. Zwischen Stans und Dallenwil wird der Verkehr dann in beide Richtungen zwischen dem Bahnübergang Allmend und dem Kreisel Dallenwil über die Dallenwiler- und Stettlistrasse umgeleitet. Die Sperrung wird von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, dauern. Die Bürenstrasse wird für den Individualverkehr zwischen dem neuen Kreisel und der Brücke Engelberger Aa bereits ab 12 Uhr gesperrt sein. Eine Umleitung wird signalisiert. Nach der Verkehrsumstellung auf den neuen Betonkreisel könne in einem nächsten Schritt die alte Kantonsstrasse rückgebaut und der Kreiselast Richtung Bahnübergang Büren erstellt werden. Im Frühling 2021 folgt der Bau des neuen Bahnübergangs.