Verkehrsunfall Zeugenaufruf nach Streifkollision in Dallenwil Auf der Dallenwilerstrasse ereignete sich beim Bahnübergang Kreisel Büren eine Streifkollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Kollision ereignete sich beim Kreisel Büren in Dallenwil. Bild: Matthias Piazza (Oberdorf, 12. Mai 2022)

Die Polizei sucht nach der Streifkollision eines PKWs mit einem Töff auf der Dallenwilerstrasse die Lenkerin eines weissen BMWs SUV. Ein 17-jähriger einheimischer Lenker fuhr mit seinem Motorrad auf der Stettlistrasse von Dallenwil herkommend in Fahrtrichtung Stans. Gleichzeitig fuhr eine weibliche Lenkerin mit einem weissen BMW SUV mit Kontrollschildern des Kantons Schwyz in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe des Bahnübergangs Kreisel Büren kam es zu einer Streifkollision, wobei sich der Motorradlenker am Ellbogen verletzte. Die am Unfall beteiligte Lenkerin setzte ihre Fahrt nach einer kurzen Unterhaltung ohne Schadenregelung fort, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Der genaue Unfallhergang werde nun abgeklärt. Aus diesem Grund sucht die Kantonspolizei die Lenkerin des am Unfall beteiligten BMWs SUV (Modell X4 oder X6).

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur am Unfall beteiligten Fahrzeuglenkerin machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter der Telefonnummer 041 618 44 66 zu melden. (sez)