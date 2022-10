Verlosung Tickets für «Bonnie & Clyde» Das Theater Sarnen nimmt sich der Legende des berühmten Gangsterpaars an.

Uma Meyer als Bonnie bedroht Florian Sulzbach als Cop. Bild: Romano Cuonz (Sarnen 15.Oktober 2022)

Noch bis am 12. November spielt das Theater Sarnen das Stück Bonnie & Clyde. Die atemberaubend spannende Bühnenfassung wurde anhand von zahllosen Zeitdokumenten eigenständig und authentisch kreiert.

Für die Aufführung am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Alten Gymnasium Sarnen verlosen wir 5 x 2 Billette. Schicken Sie bis am Donnerstag, 20. Oktober, um Mitternacht ein E-Mail mit dem Betreff «Theater Sarnen» sowie Ihrer Adresse und Telefonnummer an:

redaktion@obwaldnerzeitung.ch

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.