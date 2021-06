Frühlingsversammlung Katholische Landeskirche Nidwalden verzeichnet einen guten Abschluss Der neue Bischof Josef Maria Bonnemain besuchte die Frühlingsversammlung und öffnete dabei die Herzen der Teilnehmer.

Als Ehrengäste besuchten der neue Bischof Josef Maria Bonnemain (Zweiter von links) und der neue Generalvikar Peter Camenzind (Dritter von links) die Versammlung des Grossen Kirchenrats. Mit im Bild: Kirchenratspräsidentin Monika Rebhan-Blättler und der neue Kirchenrat Theo Küchler. Bild: Richard Greuter (Stans, 14. Juni 2021)

Die Frühlingsversammlung des Grossen Kirchenrates der Römisch Katholischen Landeskirche Nidwalden vom letzten Montag stand unter einem guten Stern. Dies lag nicht nur am neuen Bischof Josef Maria Bonnemain, der die Versammlung zusammen mit dem neuen Generalvikar Peter Camenzind im Pestalozzi-Saal in Stans als Ehrengast verfolgte.

Trotz Corona, oder vielleicht gerade wegen Corona, kann der Kleine Kirchenrat mit guten Zahlen aufwarten. Doch bevor über dieses Traktandum debattiert wurde, durfte Präsidentin Monika Rebhan Blättler ein neues Mitglied des Grossen Kirchenrates – Theo Küchler – begrüssen. Der 51-Jährige ist seit einem Jahr Kirchenratspräsident in Ennetbürgen und folgt auf Pius Odermatt, der vorzeitig demissionierte.

Höhere Fiskalerträge und kleinerer Betriebsaufwand

Bei einem Aufwand von 2'632'066 Franken schreibt der Finanzverantwortliche Markus Luther einen Ertragsüberschuss von 1'373'456 Franken. Mehr als 300'000 Franken höher als im Budget. Da die Fiskalbeiträge der juristischen Personen sukzessive auf sieben Prozent reduziert wurden, rechnete Luther vorsichtig mit 2,15 Millionen Franken. Tatsächlich waren es dann etwas mehr als 2,5 Millionen, welche in die Schatulle der Katholischen Landeskirche flossen.

Beigetragen zum guten Ergebnis hat auch der betriebliche Aufwand, der um 204'366 (-13 Prozent) kleiner ausfiel. «Aufgrund der Coronakrise konnte einiges nicht durchgeführt werden», erklärt Luther. Erfreulich sei die Tatsache, dass der ursprünglich budgetierte Betrag von 220'000 Franken aus den Finanzpolitischen Reserven nicht aktiviert werden musste, meinte Luther im Rechenschaftsbericht. Das Polster ist mit dem Zuwachs aus der Vorjahresrechnung 2019 inzwischen auf 1,7 Millionen Franken angewachsen.

Freuen können sich die finanzkraftschwachen Kirch- und Kapellgemeinden. «Der grösste Teil dieser Einnahmen wird für den Finanzausgleich 2021 verwendet», sagte Markus Luthern, der mit Maximalwerten rechnet. Mit 1,027 Millionen Franken erhielten die Kirch- und Kapellgemeinden etwas mehr als vorgesehen.

Dank der guten Finanzsituation musste die Landeskirche in den vergangenen Jahren keine Finanzausgleichszahlungen von den Kirch- und Kapellgemeinden einfordern. Gesetzlich wäre dies möglich. In seiner 7-jährigen Zeit als Finanzverantwortlicher sei dies nie vorgekommen. «Davor als Kirchenrat hab ich das aber zweimal miterlebt», meinte Luther. Neben der Rechnung 2020 genehmigte der Grosse Kirchenrat auch den Rechenschaftsbericht des Kleinen Kirchenrates.

«Wir brauchen fähige Seelsorger, die gut vorbereitet sind»

Still, aber aufmerksam verfolgte der neue Bischof Bonnemain die Versammlung. In einer kurzen Ansprache zu Beginn der Versammlung sprach er vom grossen Herzen, das keiner Abstellkammer und auch keinem Dachboden gleichen soll, um die Gegenwart Gottes zu erkennen. Zu seinem Besuch in Stans meinte er gegenüber unserer Zeitung:

«Die Freude ist, eine lebendige Kirche mit Menschen zu erleben, die sich einsetzen und kreativ wirken.»

Allerdings plagt den Hirten aus Chur auch der Priestermangel: «Wir brauchen fähige Seelsorger, die gut vorbereitet sind.» Eher differenzierter als sein Vorgänger sieht er den Einsatz der Gemeindeleiter in den Kirchen. «Für mich ist nicht die Frage, wer predigt, sondern, dass die Predigt gut und motiviert ist.»