Vier Ob- und Nidwaldner bereit für die Berufs-WM Auch drei Obwaldner und eine Nidwaldnerin verluden ihr Material für die World Skills. Apimedia/Daniel Schwab

Sind bereit für das Abenteuer Kazan: (von links): Martin Amstutz, Mario Enz, Sonja Durrer und Denise Stöckli.

Vom 22. bis 27. August werden im russischen Kazan die World Skills ausgetragen, die alle zwei Jahre stattfindenden Weltmeisterschaften der Berufsleute. Am Samstag verlud die 42-köpfige Schweizer Delegation – darunter nicht weniger als 10 Zentralschweizer – auf dem Werksgelände der Ruag in Emmen ihr Material für den Wettkampf.

Von der Maurerkelle über Nähutensilien bis zur Isolierzange und dem Innenmikrometer war alles dabei. So kamen rund 9000 Gegenstände zusammen, wobei jeder einzelne für die Verzollung deklariert und fotografiert werden musste. Insgesamt wurde Material mit einem Gewicht von fast zehn Tonnen auf den Lastwagen geladen. Eine riesige logistische Übung für die bevorstehende, 3500 Kilometer lange Reise nach Russland.

Das Verladen des Materials auf dem Ruag-Areal in Emmen war gleichzeitig der letzte gemeinsame Termin der Schweizer Delegation vor dem Wettkampf. Auch vier Unterwaldner werden in Kazan um WM-Gold kämpfen. Es sind dies: Koch Martin Amstutz aus Sachseln, Landschaftsgärtner Mario Enz aus Giswil, Bäcker-Konditorin Sonja Durrer aus Kerns und Bekleidungsgestalterin Denise Stöckli aus Stans. Mittlerweile sind sie wieder intensiv mit ihrem persönlichen Training beschäftigt – und fiebern der baldigen Abreise am 16. August entgegen.