Vorbereitungen für verbreiterte A2 in Hergiswil laufen jetzt an

NID-/OBWALDEN: Am Lopper entsteht bald eine Grossbaustelle

161 Millionen Franken werden bis 2023 am Lopper und zwischen Hergiswil und Horw in Autobahn und Kantonsstrasse investiert. Wir zeigen auf, warum, was geplant ist, und was das für Auto- und Velofahrer heisst.