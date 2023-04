Wahlen 2023 Mit dieser Frau will die Mitte Nidwalden zurück in den Nationalrat Der Parteivorstand schlägt Regina Durrer-Knobel als Kandidatin für den Nationalrat vor. Im Herbst dürfte es zu Kampfwahlen kommen.

Der Vorstand der Mitte Nidwalden hat entschieden: Er schlägt die Ennetmooser Gemeinde- und Landrätin Regina Durrer-Knobel als Kandidatin für den Nationalrat vor. «Regina Durrer-Knobel ist eine erfahrene Politikerin und für diese Kandidatur prädestiniert», lässt sich Parteipräsident Mario Röthlisberger in der Medienmitteilung zitieren.

Regina Durrer-Knobel. Bild: PD

Der Entscheid, für den Nationalrat zu kandidieren, sei nicht zuletzt aufgrund der Rücktrittsankündigung von Nationalrat Peter Keller gefallen. Die Vakanz erhöhe die Chance auf einen Wahlerfolg, zugleich entspreche der Nationalrat dem Wunschrat von Regina Durrer-Knobel. Über die Nomination entscheiden die Parteimitglieder am 23. Juni.

Regina Durrer-Knobel wuchs in Wolfenschiessen in einer politischen Familie auf. Die 51-Jährige wohnt heute mit ihrem Mann und den gemeinsamen drei Kindern in Ennetmoos. Sie arbeitet als Prorektorin sowie Fachlehrperson Wirtschaft und Rechnungswesen an der Berufsfachschule Nidwalden. Seit 2012 gehört sie dem Gemeinderat Ennetmoos an und führt das Ressort Finanzen; seit 2018 ist sie auch Gemeindevizepräsidentin. Bei den letzten kantonalen Wahlen wurde sie zudem in den Landrat gewählt.

Die Mitte Nidwalden war während fast 30 Jahren nicht mehr im Nationalrat vertreten. Ihr letzter Amtsinhaber war Joseph Iten, der von 1979 bis 1995 für die damalige CVP im Parlament sass. Auf ihn folgte Edi Engelberger (FDP). 2011 löste der Hergiswiler Peter Keller (SVP) nach einer Kampfwahl gegen Heinz Risi (FDP) und Conrad Wagner (Grüne) Engelberger ab. 2015 sowie 2019 konnte er seinen Sitz jeweils verteidigen.

Auch in diesem Jahr dürfte es zu Kampfwahlen kommen. Die SVP hat bereits angekündigt, Kellers Sitz verteidigen zu wollen. Der Hergiswiler Nationalrat begründete seinen Rücktritt damit, dass zwölf Jahre im Parlament genug seien. (cgl)