Wahlen Mitte Ennetbürgen nominiert Kandidierende für Kommissionen An der Parteiversammlung der Mitte Ennetbürgen fassten die Mitglieder zudem die Parolen für die Gemeindevorlagen.

In der Finanzkommission der Gemeinde Ennetbürgen treten drei Mitglieder zurück. Die Mitte Ennetbürgen nominierte an ihrer Parteiversammlung vom 9. Mai Jörg Nick für eine weitere Amtszeit und neu Thomas Rebsamen. Rebsamen amtete sechs Jahre als Kirchenpräsident und könne einen grossen Leistungsausweis als langjähriger Unternehmer vorweisen. Wie die Ortspartei in ihrer Mitteilung schreibt, unterstütze die Partei auch die Kandidatur von Selina Zimmermann. Die diplomierte Treuhandexpertin machte sich Anfang 2020 als Treuhänderin mit einem Büro in Ennetbürgen selbstständig.

Mitte-Mitglied Karin Anderhirsern stellt sich für eine weitere Amtszeit in der Schulkommission zur Verfügung. Weiter nominierte die Mitte Ennetbürgen den 34-jährigen Laurent Rüegger. Er arbeitet als Unternehmensberater bei einer Versicherung.

Neues Mitglied im Mitte-Vorstand

An der Versammlung thematisiert wurden auch die Traktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung. Die Mitglieder beschlossen überall die Ja-Parole. Der Vorstand der Mitte Ennetbürgen wurde zudem um ein Mitglied aufgestockt. Gewählt wurde Alexander Schelbert. Er arbeitet als Anlageberater bei der Raiffeisen Nidwalden und wohnt seit einiger Zeit mit seiner Familie in Ennetbürgen. (pd/inf)