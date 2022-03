Wahlen Regierungsrat Nidwalden: Bisherige liegen voraus – GLP und SVP liefern sich Kampf um 7. Sitz Für die sieben Nidwaldner Regierungssitze kandidieren elf Personen. Wer schafft die Wahl?

Nach Auszählung von fünf der elf Nidwaldner Gemeinden um 13.00 Uhr liegen die Bisherigen in Front. Theres Rotzer könnte Stand jetzt den dritten Sitz der CVP verteidigen. Zwischen Peter Truttmann (GLP) und Armin Odermatt (SVP) zeichnet sich ein Kopf-um-Kopf-Rennen um den siebten Sitz ab. So sieht das Zwischenergebnis aus:

* bisher im Amt.

Regierungsratswahlen Nidwalden: Die Gemeindeergebnisse Die Resultate werden laufend aktualisiert, sobald sie vorliegen Res Schmid (SVP, bisher) Othmar Filliger (Die Mitte, bisher) Karin Kayser (Die Mitte, bisher) Michèle Blöchliger (SVP, bisher) Joe Christen (FDP, bisher) Urs Lang (Aufrecht, neu) Armin Odermatt (SVP, neu) Judith Odermatt Fallegger (FDP, neu) Therese Rotzer (Die Mitte,neu) Dominik Steiner (FDP, neu) Peter Truttmann (GLP, neu) Beckenried Buochs Dallenwil Emmetten 238 260 252 246 224 45 184 126 185 142 177 Ennetbürgen 940 1180 1137 1053 959 123 655 517 1113 747 907 Ennetmoos 393 550 557 463 366 68 385 240 369 165 273 Hergiswil Oberdorf Stans Stansstad 727 876 823 773 837 120 458 569 602 511 513 Wolfenschiessen 450 548 531 472 406 56 394 222 393 185 294 Total Gewählt

In Nidwalden teilen sich derzeit die drei bürgerlichen Parteien Mitte (3 Sitze), FDP und SVP (je 2 Sitze) die sieben Regierungssitze. Baudirektor Josef Niederberger (Mitte) und Finanzdirektor Alfred Bossard (FDP) traten nicht mehr an.

Die Mitte will ihre drei Sitze verteidigen, die FDP will ihre beiden Sitze ebenfalls verteidigen und strebt einen dritten Sitz an. Auch die SVP will ihren Einfluss stärken und strebt einen dritten Sitz an. Neu in die Regierung will die GLP. Die Grünen haben auf eine Kandidatur verzichtet.

Werden im ersten Wahlgang nicht alle sieben Sitze besetzt, kommt es am 10. April zu einem zweiten Wahlgang. Amtsantritt ist am 1. Juli.