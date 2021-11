Wahlen SVP Ennetmoos nominiert Markus Walker und Martina Ammann-Waser für die Landratswahlen Für die Gesamterneuerungswahlen schickt die Ortspartei den Bisherigen und eine neue Kandidatin ins Rennen.

An der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung vom 23. November 2021 nominierte die SVP Ennetmoos einstimmig ihre Landratskandidaten für die Gesamterneuerungswahlen vom 13. März 2022.

Martina Ammann-Waser und Markus Walker (von links). Bild: PD

Wie die Ortspartei mitteilt, stellt sich der bisherige Landrat Markus Walker zur Wiederwahl. Walker vertritt die Gemeinde Ennetmoos seit 2014 im Landrat. Er gehört der Kommission Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL) und der Verwaltungskommission der Ausgleichskasse Nidwalden an. In der Gemeinde Ennetmoos ist er seit 2014 Mitglied in der Einbürgerungskommission.

Weiter schickt die SVP Ennetmoos die 51-jährige Martina Ammann-Waser ins Rennen für den Landrat. Als Unterstufenlehrperson und Religionspädagogin bringt Martina Ammann-Waser ihre Erfahrung als Mitglied in die Schulkommission Ennetmoos ein. Sie ist verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern.

Die SVP Ennetmoos ist überzeugt, dass sich Markus Walker und Martina Ammann-Waser engagiert und lösungsorientiert für die Gemeinde Ennetmoos und Nidwalden einsetzen werden. (nke)