Walter Odermatt ist neues Ehrenmitglied der Nidwaldner Kantonalschützen Wahlen, Ehrungen und die baldige Abstimmung zum EU-Waffenrecht standen im Mittelpunkt der Delegiertenversammlung der Kantonalschützengesellschaft. Franz Odermatt

Umrahmt von den Ehrendamen Cornelia Zumbühl (links) und Erika Keller gratuliert Präsident Max Ziegler dem neugewählten Feldschützenmeister Paul Dönni und dem neuen Ehrenmitglied Walter Odermatt (von links). (Bild: Franz Odermatt,, Klewenalp, 2. März 2019)

Neben den 62 Delegierten durfte Kantonalschützenpräsident Max Ziegler (Ennetbürgen) am vergangenen Samstag auf der Klewenalp auch 20 Ehrenmitglieder und Gäste zur DV 2019 der Kantonalschützengesellschaft Nidwalden willkommen heissen. Schützenpräsident Andreas Käslin präsentierte in einer Kurzfassung die Geschichte und die sportlichen Erfolge der 186-jährigen Beckenrieder Schützengesellschaft.

Für die demissionierenden Walter Odermatt (Bürgenstock), Seppi Gabriel (Ennetbürgen) und Nicole Gander (Beckenried) stellte sich mit dem initiativen Stansstader Schützenpräsident Paul Dönni ein Ersatz zur Wahl. Dönni wurde erwartungsgemäss, wie auch Präsident Max Ziegler, mit grossem Applaus gewählt.

6000 Franken Verlust, Beiträge bleiben gleich

Finanzministerin Chantal Bläsi (Dallenwil) präsentierte den erwarteten Verlust von rund 6000 Franken. Die Jahresbeiträge 2019 für die Sektionen bleiben unverändert. Die ausführlichen Jahresberichte der Schützenmeister wurden verdankt und genehmigt. Das Feldschiessen 2020 organisieren die Nidwaldner Pistolenschützen-Sektionen und vermutlich die SG Stans im Schwybogen. Büren-Oberdorf wird die nächstjährige Delegiertenversammlung am 7. März 2020 durchführen. Dem Antrag der SG Ennetmoos zur Bildung einer Arbeitsgruppe, um die Strukturen des Schiesswesen in Ob- und Nidwalden durch eine Auslegeordnung zu hinterfragen und in einem Grundlagenpapier an die nächstjährige DV zu bringen, wurde zugestimmt.

«Es ist seit Herbst 2017 allen bekannt, dass die Gemeindepräsidentenkonferenz Nidwalden ihre 2007 gefasste Meinung änderte und sich nun wieder gegen die zentrale Schiessanlage ausgesprochen hat. Dafür wollen die Gemeinden die Lärmsanierung ihrer Anlagen abklären lassen. Das politische Hin und Her ist Realität und schwierig einzuordnen» schreibt Max Ziegler in seinem Jahresbericht. Als Präsident sei es ihm wichtig, dass mit den aufgegleisten Lösungsfindungen keine Sektion und keine Sparte als Verliererin dastehen darf.

Grosses Thema: Revision des Waffengesetzes

Sowohl Gemeinderat Amstad wie auch SSV-Präsident Filippini und Brigadier Markus Ernst erinnerten in ihren Grussadressen an das Referendum der Schweizer Schützen gegen den Bundesbeschluss zur Übernahme der EU-Waffenrichtlinien. Nur dank diesem Referendum kommt es am 19. Mai zu einer Abstimmung.

Verdient wurde Walter Odermatt für 12 Jahre Vorstandsarbeit zum Ehrenmitglied ernannt. Willkommen geheissen wurde der neue Schiessoffizier René Wildi (Steinhausen). Den Gruss der Nidwaldner Regierung überbrachte Kreiskommandant Theo Küchler.