Wanderer sah auf Bannalp zweiten Kuhangriff Der Zwischenfall auf der Bannalp von Anfang Woche hat sich allenfalls anders als bisher geschildert abgespielt. Ein Zeuge beobachtete, dass am Dienstag ein Hund von Kühen zu Tode getrampelt wurde. Zéline Odermatt

Kühe auf der Bannalp. (Bild: Corinne Glanzmann, 6. Juli 2016)

Zum Zwischenfall zwischen einer Kuhherde und Hundehaltern hat sich bei uns Zeuge Rudolf Wicki gemeldet, der am Dienstagmittag im besagten Gebiet unterwegs war. Mit seiner Frau wanderte er vom Chaiserstuel zur Bannalp. Bei einem Brunnen im Bereich Schonegg sahen sie einen verletzten Hund. «Er war herrenlos und sah verängstigt und erschöpft aus», erzählt er. Der Hund habe sie bis zu einer Alp begleitet, wo eine Kuhherde weidete. «Die Kühe sind rund 70 Meter von uns entfernt gewesen, als diese plötzlich auf uns zu rannten.» Sie seien sehr erschrocken. «Meine Frau und ich konnten uns knapp hinter einen Felsen retten und haben erst dann bemerkt, dass es die Kühe auf den Hund abgesehen hatten», so Wicki.

Die Herde habe den Hund zertrampelt. «Er hatte keine Chance und wir konnten nicht intervenieren.» Wegen der sehr gefährlichen Situation seien sie weitergelaufen und haben den Vorfall in der Alpbeiz Chrüzhütte gemeldet. Diese wollten den Älpler informieren.

Der Polizei hatte am späteren Dienstagnachmittag Älpler Bruno Röllin einen toten Hund gemeldet. Gemäss Abklärungen war er schon am Montag von der Herde angegriffen worden (wir berichteten). «Wir konnten mit den beteiligten Personen sprechen. Zurzeit liegt kein Verdacht einer Straftat vor», sagt Reto Berchtold von der Nidwaldner Kantonspolizei.

Ob der Hund sich dann Richtung Schonegg rettete, ist unbekannt. Ebenso ist unklar, ob an beiden Tagen der gleiche Hund angegriffen wurde. «Zu welchem Zeitpunkt der Hund seinen Verletzungen erlag, ist uns nicht bekannt», so Berchtold von der Kantonspolizei Nidwalden.

Älpler fordert Hundeverbot im Wandergebiet

Aus Sicherheit und zur Beruhigung der Viehherde bleibt der Wanderweg über die Bannalper Schonegg auch über das Wochenende noch gesperrt. «Meine Tiere sind verstört», sagt Älpler Bruno Röllin. Am nächsten Montag will die Gemeinde Wolfenschiessen die Situation gemeinsam mit dem Älpler und der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft neu beurteilen. «Mich belastet die Situation sehr. Wir als Älpler haben die Verantwortung – und die Problematik von Hunden auf Weiden ist nicht neu», so Röllin. Er sei schon 37 Jahre auf der Alp und die Situation werde immer schlimmer. Ihn beschäftige vor allem die Zukunft. Deshalb setzt er sich für ein zeitlich befristetes Hundeverbot im Gebiet Bannalp ein, wenn die Mutterkühe auf der Alp sind.