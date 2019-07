Wechsel im Vorstand der SVP Stans Fabian Laubacher sitzt neu im Vorstand der Ortspartei.

(pd/mst) Thomas Lustenberger und Pirmin Dahinden sind nach mehreren Jahren aus dem Vorstand der SVP Stans ausgetreten. Dies wurde an der vor kurzem durchgeführten 18. Generalversammlung der Ortspartei bekanntgegeben. Als Ersatz wurde Fabian Laubacher gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zu reden gegeben habe bei den Mitgliedern der Versuchsbetrieb eines Einbahnverkehrs auf der Robert-Durrer-Strasse. Der Vorstand der SVP Stans sei überzeugt, dass damit die Knotenpunkte NKB-Kreisel und Länderpark-Kreisel stark belastet würden. Der Versuchsbetrieb war an der Gemeindeversammlung angenommen worden.

In den nächsten Monaten will sich die Ortspartei auf die Nationalrats- und Gemeinderatswahlen konzentrieren. Das Ziel, einen Gemeinderatssitz bei den Wahlen 2020 in Stans zu holen, werde weiterhin stark verfolgt. Im Frühling wolle man geeignete Kandidaten präsentieren, heisst es weiter.