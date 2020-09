Wechsel in der Führungsriege von Alzheimer Obwalden/Nidwalden Anlässlich des Welt-Alzheimertags haben die Vereinsverantwortlichen neue Angebote präsentiert – und Personaländerungen bekanntgegeben.

In der Vereinsführung gab es personelle Änderungen. Alt Nationalrat Karl Vogler (links) folgt auf Bruno Rohrer (rechts) als Co-Präsident. In der Mitte: die aktuelle Co-Präsidentin Therese Rotzer-Mathyer. Bild: PD

(stp) Die 13. Vereinsversammlung von Alzheimer Obwalden/Nidwalden ist ganz unter dem Zeichen des Welt-Alzheimertages gestanden. «Seit 1994 finden am 21. September in aller Welt vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. Wir sind für sie da!», begrüsst Co-Präsidentin Therese Rotzer-Mathyer die Anwesenden gemäss Vereinsmitteilung.

Am vergangenen Freitag standen einige Traktanden an. So gab es personelle Änderungen im Verein. Nach einem Jahr Präsidium und sechs Jahren als Co-Präsident reichte Bruno Rohrer, ehemaliger Hausarzt von Sarnen, seinen Rücktritt ein. Wie aus der Meldung hervorgeht, engagierte er sich während seiner Amtszeit unter anderem für das Projekt der demenzfreundlichen Gemeinde in Engelberg und Sarnen. Nachfolger von Bruno Rohrer wird alt Nationalrat Karl Vogler aus Lungern.

Auch die Stelle des Rechnungsrevisors ist neu besetzt: Auf Karl Gasser, der das Amt seit der Gründungsversammlung innehatte, folgt der Sachsler Bruno Waser.

Gemeinsames Projekt mit Pro Senectute

Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten die Vereinsverantwortlichen diverse Präsenzveranstaltungen des aktuellen Jahresprogramms absagen. Auch die Vereinsversammlung gehörte dazu. Während des Shutdowns mussten auch alle Beratungen und die Kontakte in der Angehörigenruppe telefonisch erfolgen. Die Mitarbeiterinnen konnten gemäss Meldung in dieser Zeit über 60 Kontakte aktiv pflegen und Angehörige in ihrem isolierten Alltag begleiten. Zudem ist das kostenlose Angebot «Mitenand unterwegs» – ein Spaziertreff in Stans – gemeinsam mit der Nidwaldner Pro Senectute gestartet.

Ausserdem lanciert die Anlaufstelle Alzheimer Obwalden/Nidwalden zum Welt-Alzheimertag das erweiterte Angebot der «Zugehenden Beratung». Nun können Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen von einer «umfassenden und kontinuierlichen Beratung» profitieren, heisst es in der Mitteilung. Neu angeboten wird nämlich die «regelmässige Nachfrage durch die Bezugsperson der Anlaufstelle Demenz». So können gemäss Vereinsangaben präventiv Herausforderungen angesprochen und somit der Alltag durch eine enge Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen in Ob- und Nidwalden erleichtert werden.

Ein Kurzreferat zum Schluss

Urs Schaub, Geschäftsführer des Altes- und Pflegeheims Nidwalden, informierte schliesslich in einem Kurzreferat über die bauliche und konzeptionelle Weiterentwicklung der Spezialabteilung Demenz in der Nägeligasse. Menschen mit Demenz würden hier «liebevoll und vor allem sehr professionell betreut».