Interview Weisch nu: Der erneuerte Stanser Länderpark ist bereits zehn Jahre alt – der Leiter der Zentralschweizer Migros-Center zieht Bilanz Vor zehn Jahren wurde der Stanser Länderpark nach einem grossen Umbau wiedereröffnet. Die Zahl der Kunden und Umsatz stiegen seither um rund einen Drittel.

Exklusiv für Abonnenten

Der Länderpark ist in Festlaune. Auf einer Länge von rund einem Kilometer sind Fähnchen unter dem Dach der Mall und draussen aufgespannt.

Bild: Nadia Schärli

(Stans, 22. September 2020)

Der «Länzgi» feiert sein 40-Jahr-Jubiläum. Und auf den Monat genau vor zehn Jahren, am 30. September 2010, wurde der Länderpark nach einer zweijährigen Umbauzeit wiedereröffnet. An den Eröffnungstagen herrschte Grossandrang:

Bild: Markus von Rotz, 2. Oktober 2010

Thomas Külling (33) ist seit Anfang Jahr für die Zentralschweizer Center der Migros verantwortlich. Im Interview wirft er einen Blick zurück und spricht auch über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen.

Der neue Länderpark ist 10 Jahre alt. Wie fällt die Bilanz aus?

Der Länderpark ist nach wie vor ein beliebtes Einkaufszentrum und ein wichtiger sozialer Treffpunkt der Region. Als zweitgrösster Arbeitgeber im Kanton geniesst der Länderpark, auch überregional, eine sehr hohe Akzeptanz. Die Architektur des Centers ist schweizweit immer noch einzigartig und auch nach 10 Jahren topmodern. Die Kunden schätzen die helle, holzbekleidete Einkaufsumgebung.

Bild: Nadia Schärli

(Stans, 22. September 2020)

Wie haben sich Kundenzahlen und Umsatz in den vergangenen zehn Jahren entwickelt? 2010 machte der Länderpark einen Umsatz von 123 Millionen Franken.

Seit der Neueröffnung im Jahr 2010 verzeichnen wir eine rund 30 Prozent höhere Kundenfrequenz. In den letzten drei Jahren haben uns durchschnittlich 2,2 Millionen Kunden pro Jahr besucht. Was den Umsatz betrifft, konnten wir gegenüber 2010 sogar um 35 Prozent zulegen. So realisierte der Länderpark über die vergangenen drei Jahre rund 167 Millionen Franken jährlich.

Andere Einkaufszentren kämpfen mit sinkenden Umsätzen. Was ist das Erfolgsrezept des Länderparks?

Die Grösse des Centers mit einem Migros-Supermarkt und gut 50 weiteren Geschäften passt gut zum Einzugsgebiet, bestehend aus Nidwalden, Obwalden, Luzern Süd und der Agglomeration Luzern. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass der Länderpark stark in der Region verwurzelt und gut vernetzt ist und so viele loyale Kunden hat. Ausserdem pflegen wir zu unserer Mieterschaft einen engen und guten Kontakt, was das familiäre Ambiente vor Ort unterstreicht. Zum Erfolg trägt auch bei, dass die Migros Luzern Eigentümerin und Verwalterin des Länderparks ist und mit dem Migros-Supermarkt auch der grösste Mieter. Auch mit den Mietern haben wir ein gutes Einvernehmen.

Thomas Külling

Bild: Nadia Schärli

(Stans, 22. September 2020)

Die Ladenöffnungszeiten in Luzern wurden ausgedehnt. Seit Anfang Mai haben die Läden werktags in der Regel bis 19 statt 18.30 Uhr offen und samstags bis 17 statt 16 Uhr. Wie spürt das der Länderpark, der ja auch in Luzern dafür wirbt, dass er werktags bis 20 Uhr und samstags bis 18 Uhr offen hat?

Die Luzerner schätzen nach wie vor die längeren Öffnungszeiten im Länderpark. Für detailliertere Aussagen ist es allerdings noch zu früh.

Wie wirkte sich die Coronapandemie aus?

Als die Läden wieder öffneten, hatten die Kunden ein grosses Nachholbedürfnis. Die Motivation, zurück am Arbeitsplatz zu sein, wurde auch von unseren Mitarbeitern spürbar an die Kunden nach aussen getragen. Doch ganz kompensieren wird man die Umsatzausfälle während der Zeit des Lockdowns nicht.

Was sind die aktuellen und künftigen Herausforderungen? Wie blicken Sie in die Zukunft?

Der Länderpark profitiert schon heute von seiner attraktiven Lage und der guten Erreichbarkeit. Zentral ist und bleibt es, die Entwicklungen am Markt sowie die Interessen und Bedürfnisse der Kunden sehr genau zu beobachten und so an Themen wie Mietermix, neue Dienstleistungen und die Verbindung vom stationären mit dem Onlinehandel kontinuierlich zu arbeiten.

Würde die Migros auch im Jahre 2020 150 Millionen Franken in den Umbau und die Vergrösserung der Ladenfläche von 10'360 auf 19'500 Quadratmeter investieren?

Dieser Umbau hat sich gelohnt, das zeigen die stabilen Besucher- und Umsatzzahlen sowie die überregionale Ausstrahlung des Länderparks.

Stehen bereits wieder erste Sanierungen, Erneuerungen oder Erweiterungen an?

Erweiterungen sind keine geplant – im Wissen, dass die Grösse allein nicht entscheidend ist. Optimierungen werden laufend vorgenommen. Beispielsweise kann man neuerdings auch im Länderpark-Parkhaus das System Parkingpay benutzen, das mittels einfachen Wegs erlaubt, gebührenpflichtige Parkplätze schweizweit zu benutzen und automatisch zu bezahlen.

6 Bilder 6 Bilder Am 26. September 1980 wurde der Länderpark eröffnet. Auch das «Vaterland» berichtete am Tag darauf über das Einkaufszentrum. Bild: Archiv LZ