Weisch nu Erinnern Sie sich noch? Vor 30 Jahren fieberten 15 Millionen mit den Seilziehern bei «Wetten, dass ...?» aus Stans mit Am 17. April vor 30 Jahren hatten die Seilzieher in «Wetten, dass ...?» ihren grossen Auftritt. Der damalige Präsident des Seilziehclubs erinnert sich – und verrät, warum es mit der Zeit nicht klappte.

Ausschnitt aus der TV-Sendung «Wetten, dass ...?» vom 17. April 1993. Videostill SF DRS

«Das ist gar nicht möglich.» Das war der erste Gedanke von Ueli Kaiser, als Werner Grossniklaus mit einer ausgefallenen Wettidee auf den damaligen Präsidenten des Seilziehclubs Stans-Oberdorf zuging. Aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums der Stanserhornbahn sollten acht Seilzieher einen mit 46 Personen beladenen Wagen innerhalb von zwei Minuten über eine Distanz von zehn Metern ziehen. Gesamtgewicht: fast sieben Tonnen.

«Die Schwellen waren zu weit voneinander entfernt, wir hätten nicht richtig Tritt fassen können», erinnert sich der heute 65-Jährige, als er zwischen den Schienen steht – dreissig Jahre später.

Ueli Kaiser, damaliger Präsident des Seilziehclubs Stans-Oberdorf, steht auf dem Trassee der Stanserhornbahn. Bild: Sarina Fellmann (Stans, 16. 3. 2023)

Es sollte doch möglich sein. Zwischen den Schienen wurde eine Art Trittleiter verlegt, für einen sicheren Tritt im Abstand von 20 Zentimetern. Das Seil wurde idealer angebracht, die Gleitflächen geschmiert. Eine Woche vor der Sendung «Wetten, dass ...?» vom 17. April 1993, nach gut eineinhalb Monaten Vorbereitung, klappte es. Auch die Hauptprobe am Tag davor verlief rund.

Steinmätteli wurde zur Festhütte

Und dann kam der grosse Tag. Hochspannung nicht nur in Stans, wo auf dem Steinmätteli schon am frühen Abend ein tolles Fest im Gange war, sondern auch in Innsbruck, wo Linda de Mol als prominente Wettpatin voll auf die acht starken Schweizer Männer abfuhr und ihnen die Gewaltleistung zumutete.

Dieser Wagen wird von den Schwingern zehn Meter weit gezogen. Videostill: SF DRS

Und dann blickten nicht nur die rund 2000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer in Stans gebannt auf die aufgestellten Fernsehmonitoren, sondern auch 15 Millionen Leute zu Hause vor dem Fernseher in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Die Wette lief, doch die Seilzieher liessen sich Zeit. Einmal in Fahrt, waren sie trotz des strömenden Regens kaum mehr zu bremsen. Alles schien planmässig zu verlaufen, selbst der eingeplante Stopp zum Nachfassen. Doch dann wurde plötzlich die Zeit eng und am Ende fehlten rund zehn Sekunden zum Gewinn der Wette, schrieb damals unsere Zeitung.

Moderator Kurt Zurfluh fühlt den Seilziehern den Puls Videostill: SF DRS

Zu schnell an der Generalprobe

Ueli Kaiser erinnert sich gut an die Umstände, die dazu führten, dass die Zeit an der Generalprobe wunderbar gereicht hatte, im entscheidenden Moment aber nicht mehr. «Wir waren an der Probe zu früh am Ziel. Die Senderverantwortlichen wollten mehr Spannung und forderten uns darum auf, die zwei Minuten auch richtig zu nutzen.»

Dem Wunsch wollten die Seilzieher nachkommen und liessen sich mehr Zeit, als sie bräuchten. «Die Männer sahen keine Uhr und wussten darum nicht, wie sie in der Zeit lagen», blickt Ueli Kaiser zurück. Auch Kurt Zurfluh, der die Aussenwette vor Ort moderierte und die Mannschaft anfeuerte, konnte hierbei nicht helfen. «Auch er hatte keine Uhr im Blick. Und irgendwelche Zurufe zur restlichen Zeit gingen in all den Anfeuerungsrufen völlig unter.»

Seilzieher wurden berühmt

Die Welt jedoch ging nicht unter in Stans. «Nach dem ersten Schock erholten wir uns rasch und feierten trotzdem bis in die früheren Morgenstunden», erinnert sich Ueli Kaiser. Zu feiern gab's schliesslich immerhin den Titel als Wettkönig.

Der Fernsehauftritt machte den Seilziehclub Stans-Oberdorf, der in jenem Jahr sein 20-Jahr-Jubiläum feierte, auch ausserhalb der Seilziehszene etwas berühmt. «Wir wurden überall angesprochen. Die Leute bewunderten uns für diese Wette und hielten es fast nicht für möglich, dass wir einen rund sieben Tonnen schweren Wagen den Berg hinaufzogen.»