Weisch nu: Fernsehen hauchte der Festung Fürigen Leben ein

Ein Lastwagen stösst am 16. Juli 2009 auf einem Bahnübergang mit einem Wagen der altehrwürdigen Stanserhornbahn zusammen, der unterwegs von Stans aufs Chälti hinauf ist. Im historischen Wagen aus dem Jahre 1893 befindet sich nur der Kondukteur. Niemand wird verletzt. Der Führerstand ist weggerissen. Das Dach liegt neben dem Wagen im Wiesland. In nur zwei Wochen wird der Holzaufbau des Wagens rekonstruiert, was gar nicht so einfach ist, weil die Originalpläne nicht mehr vorhanden sind. So wird die Bahn vermessen und im Computer rekonstruiert. Am 31. Juli hievt ein Pneukran den Bahnwagen auf die Gleise, der am 1. August um 8.15 Uhr seine Jungfernfahrt startet.



Aufbruchstimmung in der Kanti Sarnen in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien: Es herrscht emsiges Treiben im Hauptgebäude. Das gesamte Mobiliar, das sind zig Pulte, Stühle und sonstiges, muss aus den rund 15 Zimmern geschafft werden. Dafür packen Schüler von zwei Kantiklassen kräftig mit an. Das gesamte Mobiliar wird im August in die zwei neuen zusätzlichen Container gezügelt, damit der Hauptbau saniert und ausgebaut werden kann. Die 450 Kantischüler und 60 Lehrer werden ihren Unterricht in einem Umkreis von 500 Metern verstreut abhalten. Nebst sechs Containern werden unter anderem das Konvikt und das alte Kollegi als Unterrichtslokalitäten herhalten.



20 Jahre lang wurde diskutiert, am 1. Juli wird mit der Grundsteinlegung mit der Sanierung des Engelberger Kursaals begonnen. Er wird wieder in den Jugendstil zurückgebaut, so wie er bei der Eröffnung 1902 aussah. Zudem erhält er ein modernes, multifunktionales Nebengebäude. Das Talvolk hat im Jahr zuvor dafür einem Kredit von 5,8 Millionen Franken zugestimmt.



Ein elfjähriges Mädchen und ein halbjähriger Knabe werden in Grafenort bei der Überquerung einer Furt von den Fluten des Gerlibachs mitgerissen und ertrinken. Die vierjährige Schwester des Knaben muss das Drama mit ansehen. Die Kinder kamen mit dem Zug von Luzern. Ab Grafenort wollten sie die rund ein Kilometer lange Strecke nach Hause zu Fuss entlang der Engelbergeraa zurücklegen, als es aus Kübeln schüttete und der Gerlibach, sonst ein Rinnsal, zum tosenden Bach wurde. Die Mutter des elfjährigen Kindes wird 2011 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt, mit einer Probezeit von drei Jahren. Sie wird der mehrfachen fahrlässigen Tötung und der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht schuldig gesprochen.