Mit der Magnetresonanztomografie (MRT) können krankhafte Veränderungen im Körperinnern sichtbar gemacht werden. MR-Geräte sind ein wichtiges Arbeitsmittel in der medizinischen Diagnostik, ergänzend zur klassischen Röntgenaufnahme, Computertomografie und zu nuklearmedizinischen Verfahren. Anders als bei der Computertomografie werden in der Magnetresonanztomografie keine Röntgenstrahlen eingesetzt. Stattdessen wird der Patient einem sehr starken Magnetfeld ausgesetzt, und die vom Körper ausgesendeten Signale werden zu Bildern verarbeitet. Risiken beim MRT sind keine bekannt. Damit sind diagnostische Informationen zu erhalten, die mit anderen Methoden nicht erreichbar sind. Besonders gut können das Gehirn, das Rückenmark, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bauch- und Beckenorgane dargestellt werden. Ebenfalls gut untersucht sind Blutgefässe, Knochenmark und vieles mehr. «Die Bildgebung ist eine Schlüsselfunktion», sagt Urs Baumberger. «Mit der Diagnose kann man wichtige Grenzentscheidungen fällen. Wir können vom Körperinnern ein dreidimensionales Bild erstellen und alles erkennen, was über einen Millimeter gross ist. Das Bild kann ein wichtiger Baustein in der Diagnose sein und im besten Fall Leben retten oder zumindest eine genauere Prognose über den weiteren Verlauf zulassen.»