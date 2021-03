Weltfrauentag «Trychle» für die Frauenbewegung Am Abend des 8. März werden trychelnde Frauen durch Stans ziehen. Mit der Aktion wollen die Organisatorinnen am Weltfrauentag auch in Nidwalden ein Zeichen für die Gleichberechtigung der Geschlechter setzen.

Jeanne Rosset (mit Trychle) und Lynn Balli organisieren das Frauentrychle vom kommenden 8. März in Stans. Bild: PD

Man spürt den rhythmischen Klang im ganzen Körper, ein urchiges Heimatgefühl keimt auf. Das «Trychle». Es gehört zum Innerschweizer Brauchtum, zum Samichlaus, zu zahlreichen Volksfesten. Und bald gehört es auch ein bisschen zum Weltfrauentag. Zumindest in Stans. Denn am 8. März, am Internationalen Tag der Frau, wird in Stans ein Frauentrychle organisiert. Weltweit finden an diesem Tag Aktionen der Frauenbewegung statt. «Wir wollen auch in Nidwalden auf die noch immer bestehende Ungleichheit aufmerksam machen», sagen Lynn Balli und Jeanne Rosset.

Die beiden 21-jährigen Frauen studieren an der Luzerner Hochschule für Design & Kunst, wo auch die Idee für das Frauentrychle entstand. Jeanne Rosset setzte sich im Vorkurs an der «Kunsti» intensiv mit der Tradition des Treichelns auseinander. Eine Tradition, die hauptsächlich von Männern getragen wird. «Ich verbinde das Trychle stark mit der Heimat und schätze es als eine extrem schöne und eindrückliche Tradition», so Rosset.

Heimat und Feminismus

In einer Art symbolischen Akts wollen die beiden Organisatorinnen die Tradition damit verbinden, was sie sich für ihre Heimat wünschen: mehr Wahrnehmung und mehr Akzeptanz für feministische Anliegen. Anstatt den Winter und seine Dämonen zu vertreiben, soll das musikalische Getöse am 8. März ein Zeichen setzen gegen die Ungleichheit. «Dafür, dass es noch viel zu tun gibt. Sei es bei der Lohngleichheit, bei der unbezahlten Arbeit, die Frauen in der Pflege, im Haushalt und der Erziehung leisten, oder bei den Themen sexualisierter oder häuslicher Gewalt», sagt Jeanne Rosset.

Es werde zu oft mit verschiedenen Ellen gemessen. «In der Schule und in der Freizeit, sei es beim Sport, im Ausgang oder im Verein, immer wieder wurden wir mit Strukturen und Regeln konfrontiert, bei welchen die Stimmen und Meinungen von Frauen nicht gehört oder berücksichtigt wurden», so Rosset. Jährlich würden auch am Maturaüberfall im Kollegi vor allem Frauen vor der ganzen Schule sexualisiert, blossgestellt und beschämt. Sei es aufgrund ihres Dekolletés oder des Vertretens der eigenen Meinung. «Dazu kommen tagtägliche Seitenhiebe und dumme Sprüche, die verunsichern und einfach nur unnötig sind», sagt sie.

Eine unsichtbare Bewegung

Balli und Rosset sind beide in Stans aufgewachsen, und sie betonen, dass sie oft spürten, dass es hier mit der Gleichstellung langsamer vorangehe. «Man wird nicht selten lächerlich gemacht, wenn man auf Probleme aufmerksam macht oder wenn man von Feminismus spricht», erzählt Balli. Und Rosset ergänzt: «Wir wollen ernst genommen werden mit unseren Anliegen. Wir wollen genauso an Politik, an Bildung, an der Macht und auch an den Traditionen unserer Heimat teilhaben.»

Im Juni 2019, beim zweiten landesweiten Frauenstreik, seien sie gemeinsam mit zahlreichen Frauen – auch vielen älteren – nach Luzern gepilgert, um an den Kundgebungen teilzunehmen. Dieses Erlebnis habe sie motiviert, sich zu engagieren. «Es hat mich damals gleichzeitig aber auch geärgert, dass am 14. Juni in Stans absolut gar nichts passierte», so Balli. Und schaut man sich in der jüngeren Nidwaldner Geschichte um, scheint es tatsächlich, als habe in Nidwalden seit dem Jahr 1991 keine Aktion mehr zur Gleichstellungsthematik stattgefunden. So wie auch die Klimabewegung sei die Frauenbewegung in Nidwalden nicht sichtbar. «Obwohl sie existiert und viele Menschen sich solidarisieren.» Deshalb hoffen die beiden Stanserinnen, dass sich an diesem 8. März viele zeigen werden.

Von Angst und Solidarität

Als sie ihrem Umfeld von der Idee erzählt hatten, fielen die Reaktionen jedoch nicht nur positiv aus. «Passt auf, macht euch auf etwas gefasst», hiess es. Das habe sie doch überrascht. «Wir hatten nicht erwartet, dass so viele Angst davor haben, von gewissen Leuten ausgelacht zu werden oder dass man hinter ihrem Rücken schlecht über sie spricht», so Rosset. Andere hingegen seien begeistert von der Idee und hätten sich bereits angemeldet.

Die Trychle für die Aktion haben Lynn Balli und Jeanne Rosset privat über Landwirtinnen und Landwirte aus der Region organisiert. «Sollten sich mehr Frauen bei uns anmelden, als wir Trychle auftreiben können, dann können Personen auch ohne Glocke mitlaufen», so Rosset. Auch Männer seien herzlich willkommen, sagt sie. «Männer, die am Weltfrauentag ebenfalls ein Zeichen für die Gleichstellung setzen möchten und sich solidarisieren, dürfen bei der Aktion Fackeln tragen.»

Die Kundgebung sei bereits bewilligt, der Abstand werde eingehalten, betonen die beiden Organisatorinnen. Zudem sei eine Anmeldung direkt bei ihnen (unter frauetrychle@gmx.ch) erwünscht. Am Abend selbst werde ein violettes Licht den Weg weisen. «Und hoffentlich auch einige Fackeln», sagt Lynn Balli.