Orchesterverein Nidwalden Wenn die Musik Grenzen überwindet Mit tänzerischer Klassik und Volksmusik gestalteten der Orchesterverein Nidwalden und seine Gäste ein unvergessliches Konzert.

«Hiäsigs und anders» lautete die Affiche am vergangenen Wochenende im Theatersaal des Kollegiums St.Fidelis in Stans. Nehmen wir für einmal «Hiäsigs» aus der zweiten Konzerthälfte vorneweg. Andreas Gabriel, ein weit über die Kantons­grenzen hinaus bekannter Nidwaldner Geiger und Dozent der Sparte Volksmusik an der Hochschule Luzern, bereicherte das zweistündige Programm mit der Uraufführung von «Trischtä». Sein Werk wurde von einem mit hervorragenden Instrumentalisten bestückten Ensemble, der Ergänzung durch zwei Wald­hörnern und den Streichern des Orchestervereins Nidwalden zum Besten gegeben. In diesem einmaligen Verbund trat Gab­riel zuweilen auch als Solist in Erscheinung und legte damit Zeugnis seiner eigenen Virtuosität ab.

«Trischtä» (aufgeschichtete Wildheustöcke) nahe beim Kinzigpass, dort wo sich die Wasser von Muota und Schächen scheiden, prägten Gabriels musikalische Gedankenwelt und in der Folge auch den Inhalt seines Werks. Es beginnt und endet mit seltsamen, in der Bergwelt wahrgenommenen Geräuschen, die für einmal mit schüchternen, extrem hohen Saitenklängen der Streicher und aufkommenden Windböen der Blechbläser hervorgebracht wurden.

Einfachheit und Tiefgang

Unter anderem war im Hintergrund auch eine Klarinette auszumachen, welche vorerst nicht Töne, sondern geheimnisvolles Klappern erzeugte. Aus diesem «Background» hob sich jäh eine, aus den Tonfolgen von Betruf und Alphorn basierende Melodie der Hörner ab. Im Klartext: «Hiäsigs» in faszinierender Vielfalt zwischen Anfang und Ende von «Trischtä». Aber gleichzeitig auch «anders», angereichert mit Rhythmen, Improvisationen und Modulationen, welche die herkömmlichen Grenzen unserer «Volksmusik» überwinden.

Seine individuelle Klasse und ebenso jene der Ensemblemitglieder liessen der Kreativität des Komponisten freien Lauf. Das Instrumentarium der «Band» – von Tuba bis Schwyzerörgeli, von Cello bis Posaune, von Zither bis Klarinette, schuf ein facettenreiches Klangbild, sei es in der Einfachheit oder mit Tiefgang, immer der Gefühlswelt des Komponisten entsprechend. Die begleitenden Streicher des Orchesters bewegten einfühlsam sich zwischen vornehmer Zurückhaltung und ausgelassener Spielfreude. Kurzum: «Trischtä» darf in dieser Interpretation als eine musikalische Sternstunde im Kulturbetrieb der Region bezeichnet werden.

Dirigent erzeugt Spielfreude

Die erste Hälfte des Konzertes war dem Tanz und der Volksmusik der Britischen Insel gewidmet. Bereits die ersten Klänge der «Capriol Suite» von Peter Warlock (1894–1930, London), machten deutlich, dass der Orchesterverein Nidwalden im gesamten Klangspektrum von den Violinen, über die Bratschen, Celli bis zum Kontrabass ausgeglichen, prägnant und dynamisch musiziert. Der neue Dirigent Manuel Oswald versteht es auch, im Ensemble einen sicht- und hörbaren Spielfreund zu entwickeln. So auch in den sechs Sätzen der Suite mit den unterschiedlichen Tanz- und Spielformen. Warlock schrieb das Werk zuerst für zwei Klaviere, um 1928 eine Fassung für Sinfonieorchester zu veröffentlichen. Es folgte eine «Suite für Streicher» von John Rutter (1945*, London). In den vier Sätzen geht es um Seemannsliebe und -geschichten. Ob in filigranen Sequenzen, bei reduzierter Besetzung oder im Tutti, das Orchester war jederzeit präsent, transparent und zeigte kaum je stimmliche Trübungen.

Gustav Holst (1874–1934, London) ist wohl einer der angesagtesten Komponisten, wenn es um die Orchestrierung britischer Volksmusik und der je­weiligen Tänzen geht.

Zwei diametrale Melodien

Seine St.-Paul-Suite schrieb er 1922 in Dankbarkeit der gleichnamigen Schule gegenüber, nachdem diese ihm ein schalldichtes Arbeitszimmer gebaut hatte. Von den ebenfalls vier Sätzen ist vermutlich die «Fantasia on the Dargason» der populärste. Das Ensemble behielt den musikalischen Überblick, auch in dem Augenblick, als die Celli mit «Greensleeves» eine zweite, diametrale Melodie beisteuerten.

Das begeisterte Publikum war sich mit der OVN-Präsidentin Bernadette Odermatt-Achermann bestimmt einig, als sie zu Beginn des Konzertes der Hoffnung Ausdruck verlieh, ihr Orchester möge, der Pandemie zum Trotz, in Zukunft wieder regelmässig auftreten können.