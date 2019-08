Leserbrief Wer nun Verkehrsleitpersonal beleidigt, trägt nichts zur Lösung bei Zum Einbahnsystem in Stans Mart Hürlimann, Stans Benno Zurfluh Stans Edgar Gander, Oberdorf

Stau zwischen dem Bahnhof und dem Dorfplatz am 8. August.

Ich kann die Häme zum Unterbruch des «Stanser Einbahn-Testbetriebs» nicht verstehen. Welche Führungspersonen aus Wirtschaft und Politik haben schon die Grösse, Entscheide immer wieder zu hinterfragen (Robert-Durrer-­Strassenplanung ohne Überprüfung) und im Notfall «zurückzurudern» (Unterbruch Einbahnbetrieb)?! Da machen Sarah Odermatt und mit ihr der Stanser Gemeinderat und die Kantonspolizei Nidwalden beispielhaft vor, wie sinnvoll auf Situationen reagiert wird.

Wie träge sind wir Autofahrer, wenn wir nicht auf die Idee kommen, dass Axensperrung, Lopperbaustelle und Ferienverkehr den Regionalverkehr auf die Kantonsstrasse treiben? Da sind wir mehr als selber schuld, wenn für Wege unter 10 Kilometern ins Auto gesessen wird.

Mart Hürlimann, Stans

Ich hoffe, dass alle jene, die sich in primitiver und herablassender Weise zur Verkehrssituation in Stans geäussert haben, und all jene, die im Privatauto sitzend das Verkehrsleitpersonal beleidigt haben, wissen, dass sie nichts zur Problemlösung beitragen, sondern selber ein Teil des Problems sind.

Benno Zurfluh, Stans

Wie beim Schwingen hat sich da Stans in letzter Sekunde von der misslichen Rückenlage nochmals auf die Beine gestellt. Dank der schnellen Einsicht der Verantwortlichen konnte eine Namensänderung von Stans in Staus gerade noch verhindert werden. Dafür möchte ich dem Gemeinderat meinen Dank aussprechen. Noch nicht klar in der Begründung sind mir die Axensträssler. Solche habe ich am Donnerstag keine im Dorf gesehen, weder von Ennetmoos noch von Engelberg herkommend. Und der A2-Abschnitt Länderpark–Kreuzstrasse war in den letzten Monaten gewiss das kleinste Übel auf der Nord-Süd-Achse. Bleibt zu hoffen, dass die Stimmberechtigten von Stans das nächste Mal die Ideen des Gemeinderats etwas genauer hinterfragen. Wer an der entscheidenden Gemeindeversammlung durch Abwesenheit sein Mitspracherecht vernachlässigt, trägt genauso Mitverantwortung an der Misere und hat keine Berechtigung zum Lästern.

Edgar Gander, Oberdorf