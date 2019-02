Wiesenbergstrasse wurde gesperrt Aufgrund von Schneemassen nach einer Lawine ist die Wiesenbergstrasse gesperrt. Am Montag wird die Situation neu beurteilt.

Gestern Nachmittag verschüttete eine Lawine im Bereich Lückengraben die Wiesenbergstrasse. «Die Lawine kam um etwa 16 Uhr», bestätigte der Dallenwiler Gemeinderat Reto von Büren, der in Wiesenberg wohnt, auf Anfrage den Niedergang. Er sei mit seinem Schneepflug an die Lawine herangefahren. Man habe aufgrund der Schneefälle bereits damit gerechnet, dass eine Lawine kommen könnte und auch die Bewohner von Wiesenberg und Wirzweli entsprechend bereits gewarnt und auf eine mögliche Sperrung vorbereitet. Es habe gestern 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee in dem Gebiet gegeben, so von Büren.

Heute Montag werde die Lage neu beurteilt, so von Büren. «Wenn wir die Strasse wieder freigeben können, wird das kantonale Strasseninspektorat die Schneemassen wegfräsen.» (mu)