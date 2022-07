Wintersport Das Swiss Jugend Langlauflager weicht nach Engelberg aus Die Ungewissheit über die Verfügbarkeit des Truppenlagers Glaubenberg lässt die Organisatoren umplanen.

Spiel, Sport und Spass auf Langlaufski lautet jeweils das Motto im grössten Langlauflager der Schweiz, welches seit über 20 Jahren zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Glaubenberg stattfindet. 2020 konnte das Lager aufgrund der Coronapandemie nicht stattfinden. 2021 wurden an vier Standorten die Nordic Days durchgeführt. Vom 27. bis am 30. Dezember 2022 soll das Lager wieder nach dem bewährten Konzept stattfinden, wie der Verein Swiss Jugend Langlauflager mitteilt. Allerdings weicht das «Julala» diesen Winter vom Glaubenberg und den Loipen rund ums Langis nach Engelberg aus. «Wir können den Jugendlichen wieder ein reguläres Lagererlebnis bieten, das ist sehr wichtig nach dem zweijährigen Unterbruch», wird Lagerkoordinator Samuel Müller in der Mitteilung zitiert.

Impression von den Nordic Days auf dem Glaubenberg im vergangenen Jahr. Bild: PD (28. Dezember 2021)

Grund für den diesjährigen Ortswechsel sei die unsichere Verfügbarkeit der Truppenunterkunft Glaubenberg. Wegen des anhaltenden Konflikts in der Ukraine sei es schwierig vorauszusagen, wie sich die Flüchtlingsströme bis Ende Jahr entwickeln würden, so die Mitteilung weiter. Dadurch habe für den Dezember 2022 verständlicherweise keine definitive Reservation für eine bestimmte Anzahl Betten getätigt werden können. «Ein Breitensportlager wie das unsrige braucht eine gewisse Vorlaufzeit und insbesondere auch Planungssicherheit», sagt Vereinspräsident Samuel Renggli auf Anfrage. Mit Engelberg als diesjährigen Ersatzort könne die Planung frühzeitig in Angriff genommen werden.

Weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer

In Engelberg werden die 10 bis 16 Jahre alten Lagerteilnehmerinnen und Lagerteilnehmer in der Unterkunft Espen untergebracht. Das bringe mit sich, dass deutlich weniger Jugendliche teilnehmen könnten als im Langis, sagt Samuel Renggli. «Insgesamt werden wir dieses Jahr samt Betreuerinnen und Betreuern 100 Personen sein.» Bei den Lagern vor der Pandemie auf dem Glaubenberg seien es jeweils rund 250 gewesen. Auch in Engelberg wird es ein Rahmenprogramm geben und Aktivitäten, um allfälligen schlechten Wetterverhältnissen auszuweichen. Renggli erwähnt etwa Spieleabende oder verschiedene Quiz. «Immer sehr beliebt bei den Jugendlichen ist die Lagerdisco», weiss Samuel Renggli.

Es sei schwierig einzuschätzen, wie die Nachfrage nach Lagerplätzen sein werde, so der Vereinspräsident. Möglicherweise seien Eltern aufgrund der nicht einschätzbaren Pandemiesituation teilweise noch etwas zurückhaltend. Doch ist er guter Dinge, dass das Lager auch in diesem Jahr voll besetzt sein werde. «Die Nordic Days im vergangenen Jahr sind gut angekommen», sagt Renggli rückblickend. Doch sei der Aufwand für die Organisation recht gross gewesen. «Und die Lagerstimmung hat gefehlt», konstatiert er.

Verein möchte ins Langis zurückkehren

«Wir fühlen uns nach wie vor auf dem Loipennetz im Langis sowie in der Truppenunterkunft Glaubenberg sehr wohl, sodass wir im kommenden Jahr gerne an den altbewährten Standort zurückkehren möchten», hält Samuel Renggli fest.

«Wir freuen uns immer, wenn Leute aus der ganzen Schweiz nach Engelberg kommen und die Feriendestination kennen lernen», sagt André Wolfensberger, Leiter Marketing und Kommunikation bei Engelberg-Titlis Tourismus. Langlauf geniesse einen hohen Stellenwert in Engelberg und in den letzten Jahren hätten gute Bedingungen geherrscht.