Wintertourismus Es geht wieder aufwärts im regionalen Touristikgeschäft Die regionalen Tourismuspartner und Gemeindevertreter trafen sich am Dienstag im Emmetter Höhenhotel Seeblick für einen Überblick über Aktivitäten und geplante Schwerpunkte.

Karin Gaiser Aschwanden, Sepp Gabriel und Nina Bilger (von links) konnten am Infoanlass über steigende Über­nachtungs­zahlen berichten. Bild: Christoph Näpflin (Emmetten, 25. Januar 2022)

Die touristischen Orte rund um die Klewenalp arbeiten vom Isenthal über Emmetten bis nach Ennetbürgen seit einigen Jahren in der Produktgestaltung, Vermarktung und Gästeinformation zusammen. Der Verein Tourismusregion Klewenalp wird von den Standortgemeinden, Mitgliedern und weiteren Partnern finanziert. Vergangenen Dienstag erhielten die regionalen Tourismuspartner und die Gemeindevertreter im Höhenhotel Seeblick in Emmetten einen Überblick der verschiedenen Aktivitäten und geplanten Schwerpunkte. «Wenn auch die Planung für die Tourismusbetriebe nach wie vor schwierig ist, so gab es im letzten Jahr doch eine Erholung bei den Übernachtungszahlen in der Region», freut sich Sepp Gabriel, Präsident vom Verein Tourismusregion Klewenalp, über die ersten Lichter am regionalen Tourismushorizont. Umso wichtiger sei es, gemeinsam als Region aufzutreten und mit Schwerpunktthemen die Ausflugs- und Ferien­region weiter bekannt zu machen und dadurch die Übernachtungszahlen weiter zu steigern – und somit Wertschöpfung in die Orte zu bringen.

Für Herbst ist eine «sagenhafte Zeit» geplant

Zur Stärkung der Spätsaison stehen Sagen aus Uri und Nidwalden im Mittelpunkt. «Von kulinarischen Sagenabenden über Führungen zu den Originalschauplätzen der Sagen bis hin zu Erzählanlässen, begleitet mit Musik», stellt die Geschäftsführerin des Vereins Tourismusregion Klewenalp, Karin Gaiser Aschwanden, den Themenschwerpunkt vom Herbst vor. Rund um Goldi, das Maskottchen der Region, sollen speziell für Kinder und Familien aktive Erlebnisse zu den Themen Feuerwehr, Handwerk und Dinosaurier entstehen. Geplant ist auch eine Rätselfahrt mit dem Kanu bei der Seemeile. «Wir verfolgen das überregionale Mountainbike-Projekt weiter, planen einen neuen Bergsportanlass sowie ein grosses Spielwochenende in der ganzen Region», stellte Gaiser Aschwanden am Dienstag in Aussicht. Unterstützt werden die verschiedenen Angebote und Anlässe der Region und ihrer Partner mit Leserangeboten in Deutschschweizer Medien, auf den verschiedenen digitalen Kanälen sowie mit Prospekten. Zusammen mit einer Marketinggruppe, die aus Vertretern aller Vereinsmitglieder besteht, werden die Themenschwerpunkte gemeinsam festgelegt. Die Geschäftsführerin werde bei der Umsetzung durch die neue Praktikantin Nina Bilger sowie projektbezogene Helferinnen und Helfer unterstützt, heisst es in der Mitteilung der Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee.

Label für Nachhaltigkeit im Tourismus

Seit kurzem hat die Region zudem das Nachhaltigkeitslabel der Stufe 1 von Schweiz Tourismus «Swisstainable». Am Informationsanlass wurden die Anwesenden von der ermunterten Gaiser Aschwanden aufgerufen, das Label auch für den eigenen Betrieb zu erlangen: «Heute buchen die Kunden immer mehr nach Nachhaltigkeitskriterien, und da

hat unsere Region eine grosse Chance, vorne mit dabei zu sein.» (sez)