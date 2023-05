Wirtschaft Pilatus zelebriert die Auslieferung des 2000. PC-12 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pilatus Flugzeugwerke feierten den Erfolg ihres Bestsellers und auch sich selbst. «Das ist Euer Fest, das habt Ihr Euch verdient», betonte CEO Markus Bucher

Der 2000. PC-12 wird an PlaneSense ausgeliefert. Das Jubiläums-Design wird das Flugzeug etwa noch einen Monat zieren, bevor es dann mit dem Design von PlaneSense gekennzeichnet wird. Bild: Florian Pfister (Stans, 12. 5. 2023)

Die Zeit, die der Counter auf den grossen Bildschirmen brauchte, um bis auf die verkauften 2000 PC-12 Flugzeuge hochzuzählen, reichte locker, damit die Pilatus-Belegschaft und ihre Gäste sich mit einem Apéro stärken konnten. Die Dauer zeigte aber auch eindrücklich, welch immense Zahl von PC-12 in Stans bis heute produziert worden sind. Jubel brach aus, als 2000 erreicht war und CEO Markus Bucher ans Rednerpult trat und die nicht immer einfache Geschichte der Firma während der Entwicklung des Flugzeugs erzählte.

Auch der Kunde George Antoniadis von der Firma PlaneSense wandte sich an die rund 2000 anwesenden Gäste, bevor sich schliesslich das Tor des Hangars öffnete und aus dem Nebel der 2000. PC-12 mit seiner Jubiläums-Bemalung auftauchte. Strahlen, Jubel, Applaus, ein symbolischer Schlüssel, Fahnenschwinger, Alphornbläser und viel Rauch um eine grosse Sache. Swissness wurde zelebriert - auch von vielen entsprechend gekleideten Gästen.

Der 2000. PC-12 wird an PlaneSense ausgeliefert. Bild: Florian Pfister (Stans, 12. 5. 2023)

PlaneSense verhalf PC-12 zum Durchbruch

CEO Markus Bucher schilderte, wie sich die Erfolgsgeschichte des PC-12 zu Beginn so gar nicht abzeichnete. Pilatus war finanziell nach der Entwicklung nicht mehr sehr gut aufgestellt und das Flugzeug wollte verlaufsmässig einfach nicht so richtig abheben. Es habe keine Chance auf dem Markt, hätten damals viele behauptet, so Bucher. Doch 1995 kam George Antoniadis, Gründer, Präsident und CEO der amerikanischen Firma PlaneSense nach Stans und war sofort überzeugt vom Produkt, wie er erzählte. «Das Flugzeug war eindrucksvoll, effizient, schnell. Es war genau das, was wir gesucht hatten.» PlaneSense kaufte die Maschine mit der Seriennummer 20 und half so mit, dass der PC-12 in Amerika den Durchbruch schaffte.

Heute betreibt PlaneSense mit 500 Mitarbeitenden (davon 260 Piloten und 60 Mechaniker) eine Flotte von 43 PC-12 und 11 PC-24 mit Flugzielen in ganz Amerika. Über 55'000 Passagiere wurden vergangenes Jahr befördert. Im Lauf der Jahre hat die Firma aus Boston, Massachusetts, insgesamt 83 PC-12 von Pilatus bezogen. Antoniadis war voll des Lobes über die Flugzeuge aus Stans. Es gebe viele Gemeinsamkeiten in der Firmenkultur. «Wir betreiben unsere Firma wie eine Familie, genauso wie Pilatus, und haben deshalb viele langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind die Stärke jedes Unternehmens», sagte er und bedankte sich ausdrücklich bei den rund 2000 anwesenden Pilatus Angestellten für die tolle Arbeit, die sie leisten würden.

Pilatus-CEO Markus Bucher (links) und George A. Antoniadis, CEO PlaneSense drücken der Belegschaft ihren Dank aus. Bild: Florian Pfister (Stans, 12. 5. 2023)

«Von so einem Erfolg muss man einfach begeistert sein»

Allein im Jahr 2022 seien 80 PC-12 im Herzen der Schweiz produziert und in die ganze Welt ausgeliefert worden, teilte Pilatus am Freitagabend mit. Die weltweite PC-12 Flotte hat mittlerweile bereits über zehn Millionen Flugstunden erreicht. Letztlich hat sich der PC-12 also zum absoluten Bestseller entwickelt, es ist das weltweit jährlich meistverkaufte ‹Single Engine Turboprop Flugzeug› dieser Klasse mit Druckkabine.

Sie haben es sich verdient. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pilatus feiern. Bild: Florian Pfister (Stans, 12. 5. 2023)

Der bestens gelaunte Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli, der selber nicht ans Rednerpult trat, meinte im Gespräch, es sei doch unmöglich, von so einem Erfolg nicht begeistert zu sein. Er betonte, dass Pilatus sicher weiterhin am Werkplatz Schweiz festhalte. Swissness sei zentral. «Die Technik gibt es zwar überall auf der Welt, aber nicht die Mitarbeitenden, die solche Qualität liefern. Die Menschen machen den Unterschied.» Der PC-12 zeige auch eindrücklich, was man erreichen könne, wenn man etwas wirklich wolle. Loosli räumte aber auch ein, dass auch Pilatus mit Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel kämpfe.

Kein Ende abzusehen

«2000 verkaufte Flugzeuge eines Typs. Man muss sich das mal vorstellen, das ist ganz ‹grob›», meinte der Journalist Roger Steiner, der für die Fachzeitschrift Cockpit über den Anlass berichtet. Er wisse keine andere Zivilmaschine, die solche Stückzahlen erreicht habe. «Der PC-12 ist eben problemlos und günstig, auch im Unterhalt. Zudem erlaubt er viele Einsatzmöglichkeiten, weil er sogar auf Gras landen kann, Ersatzteile sind beständig gesichert. Und natürlich die Swissness, die auf dem Flugzeugmarkt durchaus ein wichtiges Kriterium ist», zählt der Fachjournalist einige Pluspunkte des PC-12 auf.

Der 2000. PC-12 wird die Schweiz kommende Woche verlassen und nach New Hampshire überflogen, mit Stationen in Schottland, Island, Kanada. Bild: Florian Pfister (Stans, 12. 5. 2023)

Im Gespräch am Rande der Veranstaltung sagte CEO Markus Bucher, dass Pilatus den PC-12 auch in Zukunft laufend weiter entwickeln wolle. Insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit. «Ein Ende ist noch lange nicht absehbar. Es gibt noch viel Potenzial.» Und er wagte auch einen Blick in die fernere Zukunft des Unternehmens. «Wir sind am Experimentieren und machen intensiv Technologiestudien für ein neues Produkt, das zwischen PC-12 und PC-24 liegen könnte und wägen vorsichtig ab, was möglich sein könnte. Es wird auf jeden Fall wieder ein Produkt sein, dass so niemand anderes hat.»