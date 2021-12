Wirzweli Skilift Eggwald: Die Anlagen sind bereit, am Samstag ist Saisoneröffnung Dem Skivergnügen auf Wirzweli steht nichts mehr im Wege. Am Samstag, 11. Dezember, nimmt die Skilift-Genossenschaft Wirzweli (SGW) den Betrieb auf.

In den vergangenen Tagen wurde viel gearbeitet, damit am Samstag, 11. Dezember, in die Saison gestartet werden kann. Bild: PD

Im Einsatz stehen der Skilift Eggwald und ein Kleinkinderschlepplift, der kostenlos benützt werden kann. Die Vorbereitungen waren bereits Mitte November abgeschlossen. Wettergott Petrus schien der Skilift-Genossenschaft Wirzweli (SGW) wohl gesinnt zu sein – noch selten fiel in den vergangenen Jahren zwischen Ende November und Anfang Dezember so viel Schnee wie dieses Jahr! Nach den ersten Schneefällen stand dem Team mit Betriebsleiter Hans-Peter Huber ein gerütteltes Mass an Arbeit bevor. Die immer wieder eintretenden Regenfälle erschwerten die Präparation der Piste mit dem neu beschafften Pistenfahrzeug.

Das Betriebsteam umfasst rund 40 Personen. Vorgesehen ist, dass die Frondienst-Mitarbeitenden pro Betriebsjahr 16 Stunden Gratisarbeit leisten. Grossen Wert legt die SGW auf die Sicherheit. Sämtliche Mitarbeitenden wurden gut instruiert und an allen Betriebstagen stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, die die Ersthelferstufe 2 absolviert haben.

Wenn nicht alle Stricke reissen, wird dem Start nichts mehr im Wege stehen. Damit ist die äusserst intensive Planungs- und Vorbereitungsphase vorerst abgeschlossen. Der Erhalt des Skibetriebes ist für die ganze Verwaltung eine Herzensangelegenheit. Die Inbetriebnahme am Samstag ist nach der definitiven Übernahme der Anlagen von der Luftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Geschichte der SGW.