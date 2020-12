Wohltätigkeit Grittibänzen lindern Kindernöte 3600 Grittibänzen konnten die Mitglieder des Kiwanis Club Obwalden dieses Jahr ausliefern und damit einige tausend Franken für bedürftige Kinder in Obwalden sammeln.

Zum vierten Mal verpackten die fast 40 Mitglieder des Kiwanis Club Obwalden Anfang Dezember Hunderte von Grittibänzen und lieferten diese an die Firmen, die sie für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestellt hatten. 3600 der Backwaren konnten so verteilt werden und brachten rund 7500 Franken ein, die nun ebenfalls verteilt werden können.

Paul Federer, Präsident des Kiwanis Club Obwalden. Bild: Philipp Unterschütz

«Das ist ein Superresultat», freut sich alt Regierungsrat Paul Federer, Präsident von Kiwanis Obwalden. Insbesondere, dass man die Aktion trotz der schwierigen Zeit unter Berücksichtigung aller Schutzmassnahmen umgesetzt habe, sei sehr gut angekommen. «Das äusserte sich auch in besonders vielen erfreuten Rückmeldungen, die dieses Jahr eintrafen», sagt Federer.

In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK), Sektion Unterwalden, soll das Geld nun bedürftigen Kindern im Kanton Obwalden zugutekommen. Letztes Jahr konnte Kiwanis drei Obwaldner Familien in vorübergehenden Notlagen helfen. Das SRK stellt dem Klub Gesuche für Kinder respektive Familien, die finanzielle Unterstützung brauchen, weil keine oder zu wenig Sozialhilfe zur Verfügung steht. «Es sind zwar nicht viele solcher Fälle in Obwalden, aber es gibt sie immer wieder», erklärt der Kiwanis-Präsident.

Der Kiwanis Club Obwalden wurde 1984 gegründet. Die heute 38 Mitglieder haben ihren Wohnsitz in Obwalden und sind in verschiedensten Berufen tätig. Der Kiwanis Club Obwalden ist Teil des Netzwerks Kiwanis International, welches weltweit über 7200 Klubs mit rund 234'000 Mitgliedern zählt. Karitatives Engagement für Kinder und die Freundschaftspflege unter den Mitgliedern sind die Ziele der Klubs.