Immobilienmarkt Wohneigentum in Nidwalden ist und bleibt sehr gefragt Im vergangenen Halbjahr sind die Preise für Nidwaldner Eigenheime weiter angestiegen.

Eigenheime in Nidwalden werden immer teurer. Bild: PD

In den vergangenen zwölf Monaten bewegte sich die Preissteigerung von Nidwaldner Eigenheimen mit 7,8 Prozent deutlich über dem schweizweiten Durchschnitt von 5,5 Prozent. Dieses Wachstum hat sich sowohl in Nidwalden wie auch in der gesamten Schweiz im letzten Halbjahr auf 2,1 Prozent verlangsamt. Gründe dürften in den Leitzinsanpassungen der Schweizerischen Nationalbank und der drohenden Energiekrise liegen.

Auffallend ist, dass diese externen Faktoren die Preisentwicklung von Einfamilienhäusern aktuell kaum zu beeinflussen scheinen. Innerhalb des letzten Jahres betrug die Wachstumsrate in Nidwalden 10,2 Prozent, weit über dem Landesdurchschnitt von 6,7 Prozent. Die Treiber sind die konstant hohe Nachfrage und die weitere Zuwanderung aus dem In- und Ausland.

Leerstandsquote von 0,8 Prozent

Im Vergleich dazu erhöhte sich der Wert von Eigentumswohnungen in Nidwalden mit 6,5 Prozent gemässigter, aber noch immer stärker als in der landesweiten Betrachtung (4,0 Prozent). Obwohl Eigentumswohnungen häufiger auf den Markt kommen, ist das Angebot äusserst tief. Die Leerstandsquote in Nidwalden liegt aktuell bei rund 0,8 Prozent.

Gemäss den Immobilienexperten der IAZI AG dürfte sich die Preisdynamik bei den Eigenheimen aufgrund der gegenwärtigen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage etwas abschwächen. Sie erwarten jedoch keinen Preiseinbruch im Nidwaldner Immobilienmarkt, da die Nachfrage weiterhin steigt und das Angebot gleichzeitig knapp bleibt.

NKB-Eigenheimindex

Im Auftrag der NKB erstellt das Immobilienberatungsunternehmen IAZI AG (Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien) halbjährlich den NKB-Eigenheimindex. Als Grundlage für die Indexberechnung dienen der IAZI AG anonymisierte Angaben zu effektiven Handänderungen. (pd)