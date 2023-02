Wolfenschiessen 72-jähriger Autofahrer überrollt bei Parkmanöver 89-jährige Fussgängerin Die 89-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen, worauf sie noch am selben Tag im Spital verstorben ist.

Am Dienstagmittag ist eine 89-jährige Fussgängerin in Wolfenschiessen von einem Auto angefahren worden. Die Fussgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen, worauf sie noch am selben Tag im Spital verstorben ist. Das schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung.

Gemäss Polizeiangaben wollte ein 72-jähriger Autofahrer rückwärts aus einem Parkfeld rausfahren, um in die Oberrickenbachstrasse einzubiegen. Zeitgleich befand sich die Fussgängerin auf dem Trottoir. Die Fussgängerin wurde vom Auto erfasst und überrollt. Der Autofahrer musste den Führerausweis abgeben, der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter 041 618 44 66 zu melden. (pl)