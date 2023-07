Arzt-Skandal Trotz Lohnausfall und mangelnder Perspektive – dieses Team will die Oberkircher Haehner-Praxis retten

Die Surenweidpraxis in Oberkirch könnte im Oktober wieder öffnen. Das ist zumindest die Hoffnung von Stefan Görnitz. Der deutsche Arzt will die Praxis von Thomas Haehner übernehmen. Weil er kein Kapital hat, hofft Görnitz, dass sein ehemaliger Chef bald in Konkurs geht.