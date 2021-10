Wolfenschiessen Ulrich Bettermann wird 75 Jahre alt Der in Nidwalden bestens bekannte Unternehmer feiert heute Geburtstag.

Ulrich Bettermann ist an vielen Orten zu Hause. Der gebürtige Sauerländer ist ungarischer Staatsbürger, lebt zeitweise in Österreich und Spanien und besitzt den Schweizer Pass. Drei bis fünf Wochen im Jahr kommt er nach Nidwalden, um dort in seiner Casa bianca am Buochser Seeufer zu leben und Bootsfahrten auf dem Vierwaldstättersee zu unternehmen. Während dieser Wochen in der Schweiz dürfte jeweils auch der eine oder andere Besuch in Wolfenschiessen in seiner Agenda vermerkt sein. Schliesslich steht dort seit 1986 das Logistikzentrum der Bettermann AG Schweiz.

Ulrich Bettermann wird heute 75 Jahre alt. Bild: PD

Das 1911 durch seinen Grossvater gegründete Unternehmen widmet sich der Herstellung von Elektroinstallationstechnik – und das erfolgreich. Rund 800 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet OBO Bettermann jährlich. Der Hauptsitz liegt in Menden, Deutschland, jener in Wolfenschiessen kam 1990 mit der Verlegung der Verwaltung von Luzern nach Nidwalden hinzu. Ulrich Bettermann trat der Unternehmensgruppe im Jahr 1968 mit 22 Jahren bei und ist seither nicht mehr aus dem Firmenbild wegzudenken. Denn er war es, der das Unternehmen über die Landesgrenzen Deutschlands getragen hat und seine Produkte somit im internationalen Markt integrierte. Mit seinen 40 Tochtergesellschaften ist das Unternehmen heute in über 60 Ländern ansässig.

Wöchentliches Tennis hält ihn fit

In seiner Karriere darf Bettermann auf einige grosse Erfolge zurückblicken. So wurde er 1981 zum Ehrenoffizier der Schweizer Armee ernannt, erhielt zwei Bundesverdienstkreuze, eine Friedensmedaille der Präsidenten Ungarns und Österreichs sowie ein Offizierskreuz der Republik Ungarn. Ebenfalls ist er Mitbegründer und ständiges Mitglied des World Economic Forum (WEF) in Davos. Nebst den vielen geschäftlichen Erfolgen gibt es am heutigen Tag aber auch privat etwas zu feiern: Der vierfache Vater und Grossvater von acht Enkelkindern wird 75 Jahre alt.

Wie in einer Mitteilung von OBO Bettermann geschrieben steht, hält sich der Unternehmer mit dem wöchentlichen Tennis-Treffen in seiner Heimatstadt Menden fit, das er seit 50 Jahren möglichst nie zu verpassen versucht. Weiter hält ihn sein zweites leidenschaftliches Hobby, die Jagd, auf Trab. Hierfür begibt sich Bettermann oft auf ungarisches Terrain, wo er im September dieses Jahres einen Hirsch auf Weltrekord-Niveau erlegen konnte. Behalten durfte er das Tier aber nicht: Es wurde direkt ins ungarische Nationalmuseum nach Budapest gebracht.

Merkels Rücktritt dürfte ihn freuen

Für die geistige Fitness sorgt das Fliegen, wie Bettermann in einem Gespräch mit dieser Zeitung vor fünf Jahren erzählte. Bei seinen eigenständigen Flügen zu weiteren OBO-Werken in Südafrika oder in die USA erneuert er jeweils seine Pilotlizenzen. «So bleibe ich fit im Kopf», sagte er damals. Auch ein weiterer Punkt in diesem Gespräch vor fünf Jahren ist heute aktuell. So sagte Bettermann im Jahr 2016: «Wenn es eine Petition gäbe, Frau Merkel abzusetzen, ich würde sofort unterschreiben.» Über den Rücktritt der langjährigen Bundeskanzlerin Deutschlands dürfte sich Bettermann also gewissermassen gefreut haben.

In welchem seiner zahlreichen Domizile Ulrich Bettermann seinen heutigen Geburtstag feiert, ist unbekannt. Vielleicht geht es in Ungarn auf die Jagd oder es wird ein festliches Tennisturnier in Menden ausgetragen. Auch ein gemütliches Essen in einer seiner Bleiben in Österreich oder Spanien könnte es sein. Wobei das Wetter heute wohl auch eine Bootsfahrt auf dem Vierwaldstättersee zulassen dürfte. Wo auch immer Ulrich Bettermann seinen 75. Geburtstag feiert: Wir wünschen alles Gute.