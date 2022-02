Wolfenschiessen Grosser Ansturm bei der Kinderfasnacht Wolfenschiessen «Endlich, suuuuuuuuper, grandios»: Da wieder eine richtige Fasnacht stattfinden konnte, erschien so viel Publikum wie selten zuvor.

Der Morgen am Schmutzigen Donnerstag gehörte in Wolfenschiessen dem Fasnachts-Nachwuchs, aber nicht nur. Es waren auch viele Erwachsene mit Familien am Umzug und beim anschliessenden Znüni anzutreffen. Die Freude war riesig: Endlich wieder eine Fasnacht, die den Namen Fasnacht verdient. Die strahlenden Augen von Gross und Klein sprachen Bände. Beim Umzug, angeführt von der Guuggenmusig Ribi Häxä, stand so viel Publikum Spalier wie selten zuvor.

Zum perfekten Wetter passte die tolle Stimmung, viele fröhliche Gesichter und ein zufriedener Reto Gabriel, Präsident der Ortsgruppe. Völlig unkompliziert, die Mottos sind schlichtweg dem Einfallsreichtum der Teilnehmenden überlassen – nach diesem Credo wird der traditionelle Kinderumzug organisiert. Jahr für Jahr ist Gabriel vom Ideenreichtum der Teilnehmenden begeistert.

Frohsinnvater und Frohsinnmutter sind ebenfalls anwesend

Wie für viele Fasnächtler gab es infolge der kurzfristig angesagten Lockerungen auch für die Wagenbaugruppe Ajax Wälläberg mit dem Motto «Ski-WM 2023 Katar» Überstunden am vergangenen Wochenende. Für das Sujet Bob-Team Wolfenschiessen hatten sich die Familien Niederberger und Zumbühl kurzfristig entschieden. «Kein Problem» war der Tenor, Fasnächtler sind immer bereit und geben alles.

Zum guten Gelingen des bunten Treibens trug auch die Anwesenheit von Frohsinnvater Norbert I. und Frohsinnmutter Isabell mit Gefolge bei. Der Besuch bei der Kinderfasnacht gehört zum Programm wie der Wellenberg zu Wolfenschiessen. Es sei wichtig für ihn und er sei sehr gern nach Wolfenschiessen gekommen, äusserte sich ein begeisterter Norbert I. Nach der überwältigenden Tagwache in Stans hat der Fasnachtsrausch so richtig begonnen und ein Traum ist für Norbert I. in Erfüllung gegangen. Auch das Engagement der Ortsgruppe Wolfenschiessen ist für ihn schlichtweg grossartig. Sie war es auch, die für Speis und Trank besorgt war.