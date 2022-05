Wolfenschiessen Unscheinbar und doch von hohem Wert Die vor einem Jahr abgesagte Jubiläumsfeier zum 400-jährigen Bestehen der Kapelle im Dörfli bei Wolfenschiessen wird jetzt nachgeholt. Ein kirchliches Kleinod mit vielen Gegensätzen.

Gut einen Kilometer nach dem Dorfzentrum von Wolfenschiessen steht die Kapelle etwas erhöht an der Strasse nach Engelberg. Trotz des markanten Standortes wird dieses kirchliche Kleinod auf der Fahrt nach oder von Engelberg wenig bis gar nicht beachtet. Eigentlich tut man der am 6. Dezember 1621 vom Weihbischof aus Konstanz eingeweihten Kapelle damit Unrecht. Immerhin feierte sie vor einem Jahr ihr 400-jähriges Bestehen. «Weil Corona vor einem Jahr den Jubiläumsgottesdienst verhinderte, holen wir dies jetzt am kommenden Sonntag mit einem Jahr Verspätung nach», sagt Markus Zumbühl, Uertevogt der Korporation Boden von Wolfenschiessen. Die Korporation ist nach der Bereinigung von rechtlichen Unsicherheiten und der damit verbundenen Neuerrichtung der kirchlichen Stiftung «St.Sebastians-Kapelle im Dörfli» zuständig für die Kapelle.

Die Kapelle Dörfli in der Gemeinde Wolfenschiessen. Archivbild: Beat Christen

Kapelle mit Gegensätzen

Die Bewohner des südlich von Wolfenschiessen gelegenen Weilers Dörfli pflegen eine enge Beziehung zu ihrer Kapelle. Dies gilt auch für sogenannt Ehemalige, die weggezogen sind, und doch immer wieder die Kapelle aufsuchen. Ist sie doch eine Kapelle mit Gegensätzen. Eingeweiht wurde die Kapelle 1621 zu Ehren der Jungfrau Maria und der Pestheiligen Sebastian und Rochus. Seither gilt sie als Sebastians-Kapelle. Über dem Altar thront jedoch seit 1946 eine grosse Figur des Heiligen Antonius, dem Einsiedler. Die figürliche Darstellung des eigentlichen Namenspatrons ist jedoch um einiges kleiner über dem Chorbogen angebracht. Kein Wunder, sorgt der Name der Kapelle und die Darstellung von Antonius über dem Altar schon mal für Verwirrung. Erst recht, wenn man weiss, dass jahrzehntelang der erste Wolfenschiesser Bittgang mitten im Winter am Festtag des Heiligen Antonius am 17. Januar zur Dörfli-Kapelle führte, wo sich vor allem die Bauern zum Bittgottesdienst einfanden. Ein Ereignis, das jedoch seit Jahrzehnten Geschichte ist.

Fresken wieder freigelegt

Beim Bau der Kapelle wurden das Schiff wie auch der Chor vom Sarner Künstler Sebastian Gysig (1573–1649) kunstvoll ausgemalt. Wie so oft bei Renovationen, ist der Zeitgeist stärker. Nach der Renovation von 1766 brachte eine drei Zentimeter dicke Verputzschicht das Kunstwerk zum Verschwinden. Erst 1946 wurden sie wieder entdeckt und durch den Engelberger Kunst- und Glasmaler Albert Hinter wieder restauriert. Die Rückführung zum Urzustand der Kapelle kam dank der grosszügigen Unterstützung der Eigentümerfamilie vom «Hechhuis», der Familie Stickelberger, zu Stande. Albert Hinter liess sich 1978 nochmals für eine künstlerische Arbeit an der Kapelle engagieren. Von ihm stammt die Gestaltung der vom Engelberger Benediktinerpater Bonaventura Thürlemann berechneten Sonnenuhr an der Südfassade. Diese wurde nun pünktlich zum Jubiläumsgottesdienst vom kommenden Sonntag restauriert. Den um 9.30 Uhr beginnenden Gottesdienst gestalten Pater Thomas Blättler, das Alpina-Cheerli sowie die Alphorngruppe Echo vom Talboden sowie Fahnenschwinger der Fahnenschwingergruppe Wolfenschiessen.