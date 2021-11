Gemeindeversammlung Wolfenschiesser brüten über den Entwurf zur Einheitsgemeinde Die Bereinigung der Einheitsgemeinde ist der zweitletzte Schritt zur Zusammenlegung. Die letzte Hürde ist die Urnenabstimmung.

Die Schulanlage Zelgli. Archivbild: Nidwaldner Zeitung (4. September 2018)

Sieben Nidwaldner Gemeinden haben die Schulgemeinde schon abgeschafft. Auch in Wolfenschiessen ist Bewegung in diese Richtung gekommen. Im Herbst vergangenen Jahres stimmten die Wolfenschiesser an der Urne der Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung zu, welche keine Schulgemeinde mehr kennt. In der Zwischenzeit hat der Gemeinde- zusammen mit dem Schulrat den Entwurf ausgearbeitet, aber eben erst den Entwurf. Darüber dürfen die Wolfenschiesser an ihrer nächsten Gemeindeversammlung vom 19. November beraten. Artikel für Artikel wird besprochen und allenfalls angepasst, wenn der entsprechende Abänderungsantrag von der Versammlung gutgeheissen wird. Die bereinigte Gemeindeordnung kommt am 13. Februar nächsten Jahres an die Urne, wird sie angenommen, ist die Schulgemeinde ab dem 1. Januar 2023 Geschichte.

Für die schulischen Belange wäre dann nicht mehr der Schulrat zuständig, sondern die Schulkommission, präsidiert von jenem Mitglied des siebenköpfigen Gemeinderates, das das neu geschaffene Departement Bildung unter sich hat. Eine Aufstockung des siebenköpfigen Gemeinderates sei trotz zusätzlichem Verantwortungsbereich kein Thema, sagt Gemeindepräsident Wendelin Odermatt auf Anfrage. «Für strategische Belange ist die vierköpfige Schulkommission verantwortlich. Die operativen Aufgaben übernimmt die Schulleitung. So lässt sich die politische Führung gut mit sieben Gemeinderatsmitgliedern bewerkstelligen.»

Wolfenschiessen würde sich den anderen Gemeinden anpassen

Angestossen hatten den Prozess Alexander Schuler und Markus Christen. Die beiden Bürger begründeten ihr Ansinnen im Antrag damit, dass es immer schwieriger sei, geeignete Personen für ein Exekutivamt wie jenes des Schul- und Gemeinderates zu finden, aber auch mit dem Synergieeffekt bei den Liegenschaften, der Verwaltung, dem Gebäudeunterhalt und der Beschaffung. Auch würden die Bedürfnisse der Schule in die Gemeindeanliegen integriert und die Schulleitung in ihrer operativen Tätigkeit gestärkt. Und der Gemeinderat sieht in einer Zusammenlegung Vorteile. So schreibt er in der Botschaft von einer Organisation, die auf die Zukunft ausgerichtet sei, mit klaren Aufgaben und Kompetenzen, insbesondere auch mit einer klaren Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben. Auch passe sich Wolfenschiessen so den übrigen Gemeinden im Kanton an.

Sprach sich der Schulrat bei der Urnenabstimmung vor gut einem Jahr noch gegen die Zusammenlegung aus, herrsche nun Einigkeit. «Beide Räte haben den Urnenentscheid respektiert und stehen hinter der neuen Gemeindeordnung», bekräftigt Schulratspräsidentin Corinne Businger.

Ertragsüberschuss erwartet

Für nächstes Jahr rechnet der Gemeinderat mit einem Ertragsüberschuss von 120'600 Franken, bei einem betrieblichen Ertrag von 3,1 Millionen Franken. «Die guten Aussichten freuen uns. So sinkt unsere Verschuldung weiter», meint Wendelin Odermatt. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank von 3860 auf 3706 Franken im vergangenen Jahr. Der Steuerfuss soll bei 0,5 Einheiten belassen werden.

Die Schulgemeinde prognostiziert für nächstes Jahr einen Aufwandüberschuss von 51'600 Franken. Der Schulrat beantragt der Gemeindeversammlung, unverändert bei 2 Einheiten festzulegen. Die Kirchgemeinde rechnet mit einem Minus von 6500 Franken und will den Steuerfuss bei 0,4 Einheiten belassen. Ein Plus von 12'400 Franken erwartet hingegen die Kapellgemeinde in ihrer Rechnung. Der Steuerfuss soll bei 0,4 Einheiten belassen werden.