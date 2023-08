Wolfenschiessen «Kontrollieren Sie Ihren Stall, Ihre Waldhütte»: Nidwaldner Landrat wird nach vier Tagen immer noch vermisst Trotz intensiven Suchmassnahmen konnte der seit Samstag vermisste Remigi Zumbühl noch nicht aufgefunden werden. Aufgrund der Ermittlungen bittet die Kantonspolizei die Bevölkerung um entsprechende Verhaltensanweisungen.

Der vermisste FDP-Landrat Remigi Zumbühl. Bild: zvg

Seit dem vergangenen Samstagnachmittag wird FDP-Landrat Remigi Zumbühl vermisst. Es ist gemäss Polizeiangaben nicht auszuschliessen, dass der Vermisste ein medizinisches Problem hat und sich irgendwo an einem geschützten Ort aufhalten könnte. Die Bevölkerung wird gebeten, nach Möglichkeit ihren Wohnort, ihren Stall, ihre Waldhütte oder dergleichen zu kontrollieren und Auffälligkeiten oder Veränderungen der Kantonspolizei Nidwalden unter der Telefonnummer 041 618 44 66 zu melden.

An der Suche beteiligen sich nebst Angehörigen der Blaulichtorganisationen und der Alpinen Rettung Schweiz, Station Stans, sehr viele Privatpersonen. Diese werden mit Bezug auf die Witterungsverhältnisse gebeten, sich nicht zu nahe an der Engelbergeraa, an Bächen oder in unwegsamen Geländen aufzuhalten, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilt. Es müsse mit plötzlichem Anstieg der Gewässer, Abrutschungen von Hängen oder Steinschlag gerechnet werden.

Der vermisste Remigi Zumbühl. Bild: Kapo Nidwalden

In der Zwischenzeit ist bekannt, dass Remigi Zumbühl vor seinem Verschwinden mit einer blauen, kurzen Jeanshose, einem dunklen, kurzärmligen Polo-Shirt mit roten Kragen, weissen Socken und dunklen Turnschuhen bekleidet war. Inzwischen dürfte er im Besitze einer roten oder schwarzen Regenjacke sein. Dazu hat die Polizei ein neues Bild publiziert. Beim Antreffen der vermissten Person wird um eine unverzügliche Meldung an die Kantonspolizei oder eine andere Dienststelle gebeten. (zim)