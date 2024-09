Würdigung des Pilatus-Patrons «Direkt, hemdsärmlig und bodenständig» Nach der Meldung vom bevorstehenden Abtritt von Pilatus-Patron Oscar J. Schwenk ist schon jetzt klar: Viele Partner werden ihn und seine Art vermissen.

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident der Pilatus Flugzeugwerke

Bild: Roger Grütter (Buochs, 7. Mai 2019)

Gewiss, man hat damit gerechnet, dass Oscar J. Schwenk in absehbarer Zeit bei Pilatus kürzertreten würde. Während andere längst das Pensioniertenleben geniessen würden, war der 77-Jährige immer noch mit Leib und Seele für Pilatus im Einsatz und das äusserst erfolgreich. Trotzdem kam die Nachricht am Donnerstag dann doch etwas überraschend, dass Oscar J. Schwenk schon nach der Generalversammlung im Juni als Verwaltungsratspräsident abtreten wird.

Finanzdirektor Alfred Bossard. Bild: PD

Die Nachfrage bei Personen, die ihm oft im Geschäftsleben gegenüber sassen, zeigen, wie sehr Oscar J. Schwenk geschätzt wurde. So charakterisiert der Nidwaldner Finanzdirektor Alfred Bossard ihn als einen Vollblutunternehmer, der die Firma so führte, als ob sie ihm gehört hätte. «Ein echter Patron, nicht ein moderner Manager. Er ging zu den Mitarbeitern und hat mit ihnen gesprochen. Direkt, hemdsärmlig und bodenständig. Ich bin überzeugt, dass der spezielle Spirit von Pilatus ein grosser Verdienst von Oski ist.»

Hie und da hat er auch mit der Politik Probleme, erzählt Bossard, weil kurze Wege, schnelle Entscheide und keine Diskriminierung für ihn wichtig seien. «Er ist nicht unbedingt der Diplomat. Sagt gerade aus, was er denkt und was er für gut befindet. Er hat aber durchaus auch andere Meinungen und Ideen akzeptiert und sich überzeugen lassen.»

Typische Handschrift eines geerdeten Firmenchefs

Den Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid verbindet als ehemaliger Testpilot neben den geschäftlichen Treffen auch die Leidenschaft für die Fliegerei mit Oscar J. Schwenk. Er erinnert sich besonders gerne an den 1. August 2014. «Es war für mich als Landammann eine grosse Ehre, der Firma Pilatus die uneingeschränkte Anerkennung und Würdigung im Namen von Volk und Stand Nidwalden für ihre ausserordentliche Leistung zu überbringen. Was für ein Bild, was für eine Choreografie: das neuste Produkt, der erste Pilatusjet, gezogen von einem Heer aus Pferden und Miliz-Trainsoldaten. Die typische Handschrift des geerdeten Firmenchefs Oscar J. Schwenk.»

Bildungsdirektor Res Schmid. Bild: PD

Wenn eine Schweizer Unternehmung, die bis anhin ausschliesslich Propeller-Flugzeuge baute, sich entschliesse, im äusserst harten Wettbewerb der Businessjets ein neues Flugzeug mit bisher nicht dagewesenen Eigenschaften auf den Markt zu bringen, dann müssten da schon einige Dinge zusammenkommen, betont Res Schmid. Mut, Visionen, Glauben an den Erfolg, solide finanzielle Grundlagen und die besten, engagiertesten Mitarbeiter. Der PC-24, mit all seinen exzellenten Eigenschaften, die dieses Flugzeug so einmalig machen, beweise sich heute weltweit in neuen Einsatzdimensionen. Als ehemaliger Testpilot kennt Res Schmid die hervorragenden Qualitäten der Produkte von Pilatus bestens. «Ich bin vom langfristigen Erfolg von PC-21 und PC-24 und künftigen Modellen überzeugt.»

«Oscar J. Schwenk übergibt nun das Kommando und zieht sich auf dem Höhepunkt des Unternehmens als strategisch/operativer Verwaltungsratspräsident zurück. Er widmet sich fortan seiner geliebten Land- und Forstwirtschaft, jener tiefen Verbundenheit zu Scholle, Tier und Holz, welche seine ausserordentlichen Führungsqualitäten erst ermöglichte. Im Namen von Nidwalden – Danke Oski.»

Er duldet keine Halbheiten

Josef Bucher, Korporation Buochs. Bild: Nidwaldner Zeitung

Bestens bekannt mit «Oski »ist auch Landrat Josef Bucher. Als Genossenrat und Präsident der Genossenkorporation Buochs, auf deren Land der Flugplatz liegt, hatte er während mehr als 20 Jahren einen engen Kontakt mit ihm. Er erlebte Schwenk als «authentischen, hemdsärmeligen und äusserst korrekten Patron eines ausserordentlich erfolgreichen Vorzeigeunternehmens». Bei allen Dialogen und Entscheidungen stehe für Oski stets die Sicherheit an erster Stelle. «Keinesfalls werden Halbheiten geduldet. Diese Haltung spiegelt sich auch in den Pilatus Flugzeugwerken wider.»

Besonders schätzt Josef Bucher, dass Oscar J. Schwenk auch die Anliegen der Bauern sehr genau kennt, da er sich in seiner Freizeit selber als solcher betätigt. «So ist er auch gerne bereit, bei den Gesprächen und Verhandlungen mit unseren Pächtern persönlich dabei zu sein. Auf dem Flugplatzgelände braucht es diese enge Zusammenarbeit.»

Seine klare und offene Ausdrucksweise als VR-Präsident und seinen guten Draht zur Korporation Buochs habe man sehr geschätzt, so Josef Bucher weiter. «Gerne denke ich an die Sitzungen zurück, die jeweils in aller Frühe vor dem ersten Vogelzwitschern in seinem Büro begonnen haben. Für alles was Oscar für ‹seine› Pilatus Flugzeugwerke erreicht hat, gratuliere ich ihm sehr herzlich. Ich sage von Herzen danke für die interessante Zeit mit dir, Oscar.»