Zehn Ob- und Nidwaldner Jungtalente an den Schweizer Berufsmeisterschaften Zwischen September und November finden die Schweizer Berufsmeisterschaften statt. Mit dabei beim Kampf um die Krone: sieben Obwaldner und drei Nidwaldner.

(stp) Bald messen sich die besten jungen Talente bei den Schweizer Berufsmeisterschaften miteinander. Aufgrund der Coronapandemie werden die Swiss Skills Championships 2020 dezentral und verteilt über die ganze Schweiz ausgetragen.

Von den rund 700 jungen Berufsleuten, welche sich in der letzten Phase ihrer Lehre befinden oder diese kürzlich abgeschlossen haben, sind auch zehn Personen aus den Kantonen Ob- und Nidwalden dabei. Diese sind:

Fabian Bieri (Gebäudetechnikplaner EFZ) aus Giswil

Denis Durrer (Elektroniker EFZ) aus Kägiswil

Alina Müller (Polygrafin EFZ) aus Giswil

Ivan Riebli (Fahrzeugschlosser EFZ) aus Giswil

Simon Rohrer (Automobilmechatroniker EFZ) aus Melchtal

Erik Scheurer (Hufschmied EFZ) aus Engelberg

Elias von Atzigen (Polymechaniker EFZ) aus Alpnach Dorf

Meris Becirovic (Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ) aus Stans

Sara Flühler (Restaurantfachfrau EFZ) aus Oberdorf

David Zumbühl (Informatiker EFZ) aus Wolfenschiessen

Die Berufsverbände haben die Teilnehmenden selektioniert. Die Qualifikationskriterien haben dabei jeweils variiert. Acht Wettbewerbe finden in der Zentralschweiz statt – den Start machen die Plattenleger am 9. September in Dagmersellen.