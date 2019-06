Zentralbahn: Mehr Fahrgäste, weniger Gewinn Erstmals erarbeitete die Zentralbahn 40 Millionen Franken Ertrag. Die an der gestrigen GV präsentierten Streckenfrequenzen entwickelten sich sehr unterschiedlich. Markus von Rotz

Bahnhof Stans: Auf der Zentralbahn-Strecke von Luzern hierher nahmen die Frequenzen am meisten zu - um 12,3 Prozent. (Bild: Matthias Piazza)

«Ein sehr gutes Ergebnis» habe man erzielt, hiess es gestern an der Generalversammlung der Zentralbahn. Im vergangenen Jahr wurde erstmals ein Ertrag von 40 Millionen (plus 2,5 Mio.) Franken erreicht. 10,1 Millionen Fahrgäste legten gesamthaft 188 Millionen Kilometer (plus 2 Prozent) zurück, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Als Wachstumstreiber erwies sich der Luzern-Interlaken-Express. Mit dem Interregio fuhren 2,5 Millionen (plus 3,3 Prozent) Passagiere, so viele wie noch nie bisher. Insgesamt schaute ein Gewinn von 5,9 Millionen Franken heraus, 0,4 Mio. weniger als im Vorjahr.

Laut Zentralbahn erwirtschaftete sie einen Kostendeckungsgrad von 64 Prozent. 98 Prozent der Reisenden seien pünktlich ans Ziel gekommen. Zudem habe sich die Zufriedenheit der Kunden über alle Linien von 77 auf 80 Prozent verbessert.

Prozentual am meisten legten die folgenden Strecken in Sachen Passagierzahlen zu: S44 Luzern- Stans: plus 12,3 Prozent (0,1 Millionen Fahrgäste), IR Luzern-Engelberg plus 4,6 Prozent (1,7 Mio.) und S4 Luzern-Stans/Wolfenschiessen plus 3,6 Prozent (2,5 Mio). Die S55 von Luzern nach Sachseln hatte 12,4 Prozent weniger Frequenzen (0,1 Mio).

An der Generalversammlung in Engelberg wurde der ehemalige Leiter von SBB Infrastruktur, Philippe Gauderon, als Nachfolger von Hans-Jürg Spillmann in den Verwaltungsrat gewählt. Die übrigen Mitglieder wurden bestätigt. Die beiden Kantone Ob- und Nidwalden sind durch die Regierungsräte Maya Büchi-Kaiser und Alfred Bossard vertreten.

An der GV wurde zudem betont, dass man das Sitzplatzangebot und die Auslastung besser steuern könne, indem man künftig auf die Reiseplanung internationaler Gruppen einwirken könne dank persönlichen Gesprächen mit den asiatischen Touroperators.