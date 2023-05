Zentralschweiz Polizei geht gegen Autoposer vor: sieben Fahrzeuge sichergestellt – fünf Ausweise eingezogen Auch die Polizeien in der Zentralschweiz haben Autoposer im Fokus – und künden weitere Kontrollen an.

So wie im Aargau (Bild) stellten auch die Zentralschweizer Polizeikorps sieben Fahrzeuge polizeilich sicher. Bild: Kantonspolizei Aargau (Aarau, 13. 5. 2023)

Die Polizeikorps in der Zentralschweiz haben sieben Fahrzeuge «wegen erheblichen Mängeln» stillgelegt, wie die Polizeikorps in einer Mitteilung schreiben. Die Besitzer müssen sich nun wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz verantworten. Insgesamt sind während den rund fünfstündigen Kontrollen in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Ob- und Nidwalden am Freitagabend 177 Fahrzeuge und 212 Personen inspiziert worden. Die Kontrollen seien ohne grössere Zwischenfälle verlaufen. Total resultierten 20 Anzeigen.

Die Polizei schreibt in einer Mitteilung: «Prioritär kontrollierte die Polizei die Fahrfähigkeit der Fahrzeuglenkenden und die Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Autoposer-Szene gelegt.» Von den 212 kontrollierten Personen befanden sich sechs Fahrzeuglenkende in nicht fahrfähigem Zustand hinter dem Steuerrad. Eine Person stand unter Drogen - fünf unter Alkoholeinfluss. Fünf mussten ihre Führerausweise auf der Stelle abgeben, bei einer Person wurde die Weiterfahrt verhindert. Im Verlauf des Jahres sind gemäss Angaben der Polizeikorps weitere Kontrollen geplant. (rem)