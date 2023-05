Zentralschweiz Swissmechanic Zentralschweiz hat einen neuen Präsidenten Führungswechsel beim Branchenverband Swissmechanic Zentralschweiz: Der bisherige Vizepräsident Rafael Fellmann und Präsident Martin Spöring haben ihre Rollen getauscht.

Nach 12 Jahren an der Spitze von Swissmechanic Zentralschweiz (SMZS), dem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche (MEM), will Martin Spöring etwas kürzertreten. Deshalb gab er an der GV in Malters sein Amt als Präsident ab. Für seine enormen Verdienste wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Spöring bleibt dem Vorstand erhalten und übernimmt das Amt des Vizepräsidenten. Der bisherige Vize, Rafael Fellmann, wurde mit grossem Applaus zum neuen Präsidenten gewählt. Der 41-jährige Dagmerseller, CEO der Grob AG in Nebikon, sieht eine seiner Hauptaufgaben als Präsident darin, die Qualität der Berufsbildung weiter zu stärken. In ihren Ämtern bestätigt wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder Peter Birrer (Vorstand Verein ABZ), Enzo Pavese (Controlling/Finanzen), Manuel Meier (Bildung/Personal) und Peter Aldrovandi (Aktuar).

Der neue und der alte Präsident von Swissmechanic Zentralschweiz: Rafael Fellmann (links) und Martin Spöring. Bild: Apimedia

Aktives Lehrstellenmarketing

Ein grosses Thema bleibt die schwierige Rekrutierung von Lernenden. Dank der neuen Berufsmarketing-Kampagne, die mit der gestalterischen Unterstützung von Mediamatik-Lernenden der ICT-Berufsbildung Zentralschweiz erfolgte, verfügt man nun jedoch über ein erfolgversprechendes Instrument, das – nicht zuletzt dank den beiden Hauptfiguren Memo und Mema – mit der «Goldenen Feder» des Schweizerischen Verbandes für interne und integrierte Kommunikation (Svik) ausgezeichnet wurde. An der diesjährigen Zebi in Luzern soll das Berufsmarketing noch verstärkt werden. Mit einem grösseren Stand, mehr Interaktion und einem attraktiven Wettbewerb. SMZS-Geschäftsführer Patrick Riedweg orientierte zudem über den kantonalen «Erlebnistag Berufswelt» vom 5. September, bei dem Fünft- und Sechstklässler viele Lehrberufe hautnah erleben können.

Lob vom Zentralpräsidenten

Die Grüsse von Swissmechanic Schweiz überbrachte Präsident Nicola Tettamanti höchstpersönlich. Der Tessiner, der seit sechs Monaten im Amt ist, lobte die Zentralschweizer Sektion für ihre «beispielhafte Kampagne im Lehrstellenmarketing» und die Mitgliedfirmen für das aktuell grosse Angebot an Lehrstellen. Zudem appellierte er an die Anwesenden, sich in Kommissionen – vor allem in Wirtschaft und Politik – zu engagieren. So könne man den Anliegen der Branche und der einzelnen Unternehmen in Zukunft noch mehr Gehör verschaffen. Die GV, der eine Führung durch die Produktionshallen der Hug AG in Malters vorausging, wurde mit einem Apéro und Nachtessen im Restaurant «Sie7e» abgerundet. (fpf)