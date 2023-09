Zentralschweiz Tankstelle Bühne sucht aufstrebende Künstlerinnen und -künstler Die Förderplattform unterstützt drei Projekte. Diese werden im Frühling an vier verschiedenen Standorten aufgeführt.

Die Tankstelle Bühne geht in eine weitere Runde. Die Zentralschweizer Förderplattform für darstellende Nachwuchskünstlerinnen und -künstler sucht in einem Open Call nach aktuellen, gesellschaftskritischen, philosophischen, verrückten und auch spartenübergreifenden Projektideen, die auf der Bühne umgesetzt und ihm Rahmen der Tankstelle Bühne 2024 aufgeführt werden. Wie die Tankstelle Bühne in einer Medienmitteilung schreibt, werden die eingereichten Konzepte von einer Jury gesichtet, wovon schliesslich drei ausgewählt und von der Tankstelle Bühne beim ganzen Prozess in organisatorischer und finanzieller Hinsicht unterstützt werden. Konkret mit einem Koproduktionsbeitrag, mit Workshops in Dossierarbeit und Technik sowie einem Coaching. Die Konzepte werden aus den Sparten Theater, Tanz und Performance ausgewählt.

Ein Bild einer diesjährigen Aufführung. Bild: zvg

Aufgerufen, sich zu bewerben, sind Personen aus der Zentralschweiz oder mit einem Zentralschweizer Bezug, die am Anfang ihrer künstlerischen Laufbahn stehen. Die insgesamt fünf Aufführungen finden im April und Mai 2024 statt. Die Darstellerinnen und Darsteller wechseln dabei die Bühnen. Neben dem Südpol Luzern und dem Theater im Burgbachkeller Zug treten sie im Chäslager Stans und im Theater Uri auf. Die Konzepte können bis am 15. Oktober 2023 eingereicht werden. (fpf)