Zentralschweiz Vorbeugende Massnahmen gegen die Vogelgrippe werden verlängert Nachdem die Vogelgrippe in der Schweiz vereinzelt und in Europa vermehrt aufgetreten ist, verlängert das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV in Absprache mit den Kantonen die schweizweiten Massnahmen zur Eindämmung der Vogelgrippe.

Aufgrund der Seuchenlage werden die Massnahmen zur Vorbeugung der Vogelgrippe bis am 15. März 2023 verlängert, wie es am Montag in einer Mitteilung des Veterinärdienstes der Urkantone hiess. Im Fokus stehe dabei, den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu verhindern.

Bild: PD

Die bisher geltenden Massnahmen hätten eine weitere Ausbreitung der Seuche zwar weitgehend verhindern können, so das Laboratorium der Urkantone in seiner Mitteilung weiter. Doch das Risiko einer Einschleppung der Seuche bleibe hoch, bis die Wild- und Wildwasservögel ihr Winterquartier in der Schweiz verlassen hätten. Dies solle Anfang März der Fall sein.

Auch Schwäne können von der Vogelgrippe befallen werden. Bild: Corinne Glanzmann (Ennetbürgen, 4. März 2015)

Seit Mitte Januar 2023 kam es im angrenzenden Ausland zu zahlreichen weiteren Fällen von Vogelgrippe bei Wildvögeln. In der Schweiz wurden im Dezember 2022 und im Januar 2023 einzelne Wildvögel positiv getestet: Zwei Schwäne im Kanton Tessin, je eine Möwe in den Kantonen Thurgau, Luzern, Zürich und Schaffhausen, ein Greifvogel im Kanton Zürich sowie ein Graureiher und ein Wildvogel in Basel. (dvm)