Zentralschweizer Schneesport Verband (ZSSV) Verband tagte für einmal in Oberdorf Zur 102. Versammlung des ZSSV kamen die Mitglieder in Oberdorf zusammen und wurden Zeugen einer besonderen Checkübergabe.

In den letzten drei Jahrzehnten unterstützte der Rubin Club den Zentralschweizer Schneesport Verband mit insgesamt 2,25 Millionen Franken. Bild: PD

Die Mitglieder und Delegierten des Zentralschweizer Schneesport Verbandes (ZSSV) kamen am 11. Juni im Kompetenzzentrum Swissint in Oberdorf ein. Wie der Verband in einer Medienmitteilung schreibt, hat der organisierende Nidwaldner Skiverband unter der Führung von Andreas Bossi «einen hervorragenden Anlass organisiert». Neben dem geschäftlichen Teil (Wiederwahl von Janina Fankhauser als Kommunikationsverantwortliche, Wahl Marcel Wipflis als Vertreter des Urner Skiverbands und Wahl von Marc Niderröst als Rechnungsprüfer) sorgte die traditionelle Check-Übergabe des Rubin Clubs an den ZSSV für einen besonderen Moment. Wie es in der Mitteilung heisst, überreichte Armon Saluz, Vizepräsident des Rubin Clubs, nicht nur den jährlichen Check in Höhe von 90’000 Franken, sondern brachte noch einen im Umfang von 11’280 Franken mit. Somit hat der Rubin Club den ZSSV in den letzten 32 Jahren mit insgesamt 2,25 Millionen Franken unterstützt. (inf)