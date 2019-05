Zeugen für Aufbruch von Parkautomat in Buochs gesucht In Buochs haben unbekannte Täter beim Aufbruch eines Parkautomaten mehrere hundert Franken erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

(pd/mu) Am Freitagnachmittag stellte ein Securitas-Mitarbeiter bei der Freizeitanlage Neuseeland in Buochs fest, dass der Parkautomat in der Nähe der WC-Anlage nicht mehr ordnungsgemäss funktionierte. Eine Kontrolle ergab, dass dieser aufgebrochen worden war.

Die bislang unbekannte Täterschaft dürfte sich laut einer Mitteilung der Polizei im Zeitraum von Donnerstag, 9. Mai, 9 Uhr, bis Freitag, 10. Mai, 15:30 Uhr, am Automaten zu schaffen gemacht haben. Dabei erbeutete sie mehrere hundert Franken. Am Automaten entstand ein grösserer Sachschaden.

Die Kantonspolizei Nidwalden (Telefon: 041 618 44 66) sucht Zeugen, die während des Tatzeitraums Aussagen über den Vorfall, insbesondere verdächtiger Fahrzeuge und/oder Personen, machen können.