Zunft der Arbeiter von Stans 33 Zünfter stimmen allen Statuten zu Die Zunft der Arbeiter von Stans hat an ihrer Vorversammlung sechs neue Mitglieder aufgenommen und die Durchführung der Generalversammlung geplant.

Der Zunftmeister Viktor Wyss mit Kassier Hans Z'Rotz (links) und Schreiber Eduard Amstad (rechts). Bild: Edi Ettlin (Stans, 22. Februar 2020)

Nach der Absage der Zunft-Versammlung im Frühling 2021 hat sich die Zunft der Arbeiter von Stans am 5. Dezember zur Vorversammlung getroffen. So konnte Viktor Wyss, als ein weiteres Jahr amtierender Zunftmeister, 33 Zünfter begrüssen. 15 Mitglieder hätten sich entschuldigt, schreibt die Zunft in einer Mitteilung.

Der Zunftmeister berichtete kurz über das aktuelle Jahr, einen herrlichen Zunftratsausflug auf die Sittlisalp im Schächental und sieben hohe Geburtstagsbesuche. Leider verstarben im laufenden Jahr sechs Kameraden, welchen, leider coronabedingt, nicht immer mit brennender Kerze Abschied genommen werden konnte.

Im Februar sind die Generalversammlung und der Festanlass geplant

Der nachgeholten Rechnungsablage 2020 wurde verdankend zugestimmt. Auch dem Antrag des Kassiers Hans Z`Rotz, für das nächste Jahr den Jahresbeitrag auf der bisherigen Höhe zu belassen, wurde zugestimmt. Ausserdem habe der Zunftrat sechs Kandidierende zur Wahl vorschlagen. So seien als neue Zunftsmitglieder Fredi Flühler-Kaiser, Stans, Simon Theiler, Stans, Martin Niederberger, Stans, Othmar Filliger-Henggeler, Stans, Bruno Odermatt-Mathis, Stans und Pius Niederberger-Zimmermann, Buochs, mit Applaus begrüsst worden.

Weiter hätten die Mitglieder einstimmig beschlossen, die Generalversammlung und den Festanlass in der Fasnachtszeit am 26. Februar, wenn es die Umstände zulassen, abzuhalten. Dann findet das mit Spannung erwartete Sesselrücken im Zunftrat wieder statt. (mah)