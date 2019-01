Zuwachs an Mitgliedern: Vertrauensbeweis für die Raiffeisenbank Nidwalden Die Fehler der Vergangenheit auf nationaler Ebene haben auch die leitenden Köpfe der Raiffeisenbank Nidwalden beschäftigt. Die negativen Schlagzeilen hatten indes keinen Einfluss aufs Geschäftsjahr 2018. Im Gegenteil. Auch die Mitgliederzahl ist angewachsen. Oliver Mattmann

Ausruhen konnten sich Bruno Poli (links) und Christoph Baumgartner im abgelaufenen Jahr nur selten. (Bild: Oliver Mattmann (Stans, 22. Januar 2019))

Der Raiffeisenbank Nidwalden mangelte es im abgelaufenen Jahr nicht an Herausforderungen. Diese waren einerseits baulicher Natur. So galt es, den neuen Hauptsitz an der Riedenmatt in Stans fertigzustellen und im September in Betrieb zu nehmen. Von vier Standorten wurden die Verarbeitung der Bankgeschäfte mitsamt Kundenadministration, Stabsfunktionen wie Marketing und Kommunikation und die Teams der Anlage- und Firmenkunden in der neuen «Zentrale» zusammengezogen. Es war quasi der letzte Schritt in der Fusion der vorherigen Raiffeisenbanken Region Stans und Vierwaldstättersee-Süd. Der Neubau hatte zur Folge, dass in den Geschäftsstellen in den Gemeinden Flächen frei wurden, die nun verkauft oder vermietet worden sind. «An einigen Standorten mussten wir dafür zuerst Umbauten vornehmen. Auch diese haben uns im vergangenen Jahr gefordert», resümierte Verwaltungsratspräsident Bruno Poli am Dienstagnachmittag an der Bilanz-Pressekonferenz.

Auf der anderen Seite beschäftigte die Aufarbeitung der Machenschaften der ehemaligen Führung der Raiffeisen Schweiz auch die leitenden Raiffeisen-Köpfe in Nidwalden. «Wir haben uns in verschiedenen Gremien innerhalb des Verbands stark engagiert und in die Richtung hingearbeitet, die nun eingeschlagen wird», so Bruno Poli. Der Zufall will es, dass Raiffeisen Schweiz gerade gestern verlauten liess, dass die letzten Geschäftsleitungsmitglieder aus der unrühmlichen Ära von Pierre Vincenz zurückgetreten sind und man eine Reform aufgleist, mit der man die Zusammenarbeit innerhalb der Raiffeisen-Gruppe verbessern und die Strukturen modernisieren will. In dieser Steuergruppe nehme Christoph Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung in Nidwalden, ebenfalls einen Part ein.

Schliessungen von Filialen sind nicht geplant

Nebst all diesen Aufgaben musste der Fokus stets auch auf dem Kerngeschäft bleiben. Dies gelang den Verantwortlichen und den total rund 90 Mitarbeitern offensichtlich ganz gut. Der Geschäftserfolg 2018 liegt mit 6,8 Millionen Franken um 9,1 Prozent höher als im Vorjahr. Nach Abzug von ausserordentlichen Aufwänden und Steuern verbleibt ein Jahresgewinn von 3,4 Millionen Franken, was einem Plus von 11,1 Prozent entspricht. «Erfreulich ist vor allem der Anstieg der Kundengelder», so Christoph Baumgartner. Die fast 1,7 Milliarden Franken bedeuten ein Plus um 5,7 Prozent. Dies fördere eine solide Eigenfinanzierung. «So sind wir weniger dem Zinsrisiko ausgesetzt.» Die Kehrseite: Überschüssige Liquidität wird mit Negativzinsen belastet. Diese waren mit ein Grund, dass trotz akzeptablem Wachstum bei den Krediten der Bruttoerfolg aus dem Zinsgeschäft um 0,4 Prozent auf 18,1 Millionen zurückging. Wesentlicher Treiber für den erhöhten Sachaufwand im Geschäftsjahr (+4,6 Prozent) waren die erwähnten Umbauten. Aufgefangen wurde dies mitunter mit einem grösseren Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 4,2 Prozent.

Dass es um Raiffeisen Nidwalden trotz Querelen im Dachverband ruhig blieb und es gar einen Zuwachs um 258 auf 21'272 Mitglieder gab, wies Baumgartner dem Genossenschafts-Modell und der grossen Unabhängigkeit zu. «Wir werden nicht einfach als Filiale, sondern als eigenständiges KMU wahrgenommen.» Die Frage, ob die acht Geschäftsstellen in den Gemeinden in Gefahr seien, verneinte der Bankleiter. «Zwar gehen die Kundenbesuche zurück, aber solange es Ertragslage und Frequenzen erlauben, ist es unser Ziel, am heutigen Filialnetz festzuhalten.»