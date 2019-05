Auch in Giswil müssen die Hunde nun an die Leine Die Giswiler haben das neue Hundereglement angenommen. Damit gilt nun wie in den übrigen Obwaldner Gemeinden Leinenpflicht. Matthias Piazza

Die Hunde, das Wappentier Giswils, auf dem Verkehrskreisel bei der Brünig-/Panoramastrasse. (Bild: Pius Amrein, 16. Mai 2019)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 53,9 Prozent haben die Giswiler am Sonntag das neue Hundereglement angenommen (685 Ja zu 587 Nein). Dies bei einer Stimmbeteiligung von 49,6 Prozent. Damit müssen die Hunde künftig auch in Giswil auf öffentlichen Plätzen und Anlagen, auf Strassen, Trottoirs und Spazierwegen in Wäldern, am Waldrand und auf Wanderwegen angeleint werden.

Ausschlaggebend für die Überarbeitung des Reglementes war eine Petition aus dem Jahre 2017, die eine Leinenpflicht verlangte, nachdem eine Familie mit Kindern von einem frei laufenden Hund angegriffen worden war. Auch will der Gemeinderat dem Hundetourismus Einhalt gebieten, der in Giswil als einzige Obwaldner Gemeinde ohne Leinenpflicht entstanden sei, wie der Gemeindepräsident im Vorfeld der Abstimmung gegenüber unserer Zeitung sagte.

Die Giswiler haben darüber abgestimmt, weil gegen den Beschluss des Gemeinderates das Referendum ergriffen wurde. Die IG Hundefreunde Giswil reichten 291 Unterschriften ein. Das Reglement sei zu streng und nicht tiergerecht. Den Hund ständig an der Leine führen zu müssen, liege nicht in seinem Wesen. Der Hund bewege sich gerne und suche als soziales Tier den Kontakt zu Menschen, argumentierte das Komitee.