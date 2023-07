1. August Die Revision der Nationalhymne ist ins Stocken geraten Vor rund zehn Jahren wurde rege über eine textliche Änderung der Schweizer Nationalhymne diskutiert, heute ist nur noch selten von der Thematik zu hören. Eine Erläuterung der aktuellen Situation einer Hymnenrevision zum morgigen Nationalfeiertag.

Seit 1981 gilt der Schweizerpsalm als offizielle Nationalhymne. Der Text ist aber von jeher umstritten. Es wurden bereits zahlreiche Versuche unternommen, eine neue Nationalhymne zu bestimmen. Diese waren jedoch alle erfolglos. 2015 hat der alternative Hymnentext «Weisses Kreuz auf rotem Grund» einen Wettbewerb der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) gewonnen. Die SGG ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts aller Bevölkerungsgruppen in der Schweiz einsetzt.

Pater Alberik Zwyssig komponierte die Musik des Schweizerpsalms. Er wurde in Bauen geboren, wo ihm zu Ehren dieses Denkmal steht. Bild: Florian Arnold (Bauen, 27. 7. 2023)

Nicola Forster, Präsident der SGG, sagt auf Anfrage, die Gesellschaft habe einst den Wettbewerb als Anstoss lanciert und sich danach bemüht, den Siegertext in der Bevölkerung bekannt zu machen. Er werde zum Beispiel jährlich am Nationalfeiertag nach dem Schweizerpsalm auf dem Rütli gesungen, und es gebe auch ein professionelles Musikvideo mit dem alternativen Hymnentext. Zur leiser gewordenen öffentlichen Debatte meint Forster: «Immer, wenn etwas neu ist, reagieren alle stark darauf. Jetzt ist es rund ums Thema wieder ruhiger geworden. Unser Vorschlag liegt nun seit bereits zehn Jahren vor.»

Die SGG habe in letzter Zeit keine neuen Massnahmen zur Hymnenänderung gestartet, bisherige aber fortgeführt. «Die Schweiz muss sich wohl noch einig werden, ob sie eine neue Hymne will. Falls ja, könnte man sofort auf diesen Text zurückgreifen. Er ist eine Option. Gut möglich, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Wenn es sich zeigt, dass die Bevölkerung eine andere Variante bevorzugt, sind wir natürlich auch dafür offen.»

Zur Hymne gibt es unterschiedliche Meinungen

Zurzeit sind die Schweizerinnen und Schweizer keineswegs geeint in der Frage um ihre Nationalhymne. Die Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann stellt sich klar gegen eine Hymnenrevision. «Ich finde, dass der Schweizerpsalm heute als Nationalhymne anerkannt wird und er allgemeine Gültigkeit hat.» Sie sieht den Schweizerpsalm als Staatssymbol und Tradition, die beibehalten werden soll.

Anders sieht dies die ehemalige Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen, die den Hymnenvorschlag der SGG unterstützt. «Die wesentlichen Inhalte sind drin», sagt sie. Dabei bezieht sie sich auf zentrale Werte der Schweiz wie Frieden, Gerechtigkeit und Zusammenhalt. «Der Schweizerpsalm ist ein schöner Psalm aus dem 19. Jahrhundert, aber keine Hymne.» So bemängelt Kiener-Nellen insbesondere den patriarchalen Inhalt und die Personifizierung von Gott als Mann. Dies sei eine Diskriminierung aller Frauen und verletze das biblische Gebot «Du sollst dir kein Bildnis machen».

Hymne ohne Text als Lösung

Auch der Theologe und Musiker Andreas Marti stört sich an religiösen Aspekten des Schweizerpsalms. «Ich finde es komisch, wenn ein Stadion mit 15’000 Leuten singt ‹Betet freie Schweizer›, aber ein Grossteil davon in den letzten zehn Jahren nie in einer Kirche war. Das hat etwas Falsches; das ist irgendwie unecht.» Der Hymnentext der SGG sei jedoch nicht besser, Marti bezeichnet ihn als bildlos und viel zu abstrakt. «Ich glaube nicht, dass es heute möglich ist, eine Nationalhymne zu schreiben.» Aus seiner Sicht wäre die beste Lösung, eine Hymne ohne Text und nur mit Musik zu bestimmen.

Der Lyriker und Historiker Thomas Heckendorn hat dazu eine andere Ansicht. Der Schweizerpsalm solle nicht in konfessionellem Sinne gedeutet werden, erklärt er. «Gott ist in diesem Psalm vielmehr die personifizierte Natur, wodurch dieser wieder etwas Modernes an sich hat, nämlich eine ökologische Dimension zur Naturerhaltung.» Er fügt an, der Schweizerpsalm enthalte viele poetische Elemente, welche im Hymnenvorschlag der SGG fehlen würden, und spricht sich für die Beibehaltung des Schweizerpsalms aus.

Ob die Hymne geändert wird, ist offen

Chorleiter Hubert Spörri, welcher zu Ehren des Schweizerpsalms die «Messe mit dem Schweizerpsalm» komponierte, empfindet die jetzige Hymne als zeitlos und zeigt sich zufrieden damit. Auf seiner Website www.schweizerpsalm.ch stellt er deshalb diverse Dokumente und Arbeitsblätter zur Würdigung des Psalms bereit. Eine Hymnenrevision betrachtet er als sinnlos: «Nachdem sämtliche Versuche seit über hundert Jahren gescheitert sind, erübrigt sich ein erneuter Anlauf.»

Ob und inwiefern sich die Hymne der Schweizer Nation in den nächsten Jahren ändern wird, ist offen. «Momentan ist geplant, so weiterzumachen wie bisher. Wir haben uns aber vorgenommen, die Situation zirka in einem Jahr zu analysieren und dann zu entscheiden, ob der Hymnenrevision innerhalb der SGG höhere Priorität zugeschrieben werden soll», sagt Forster. So schnell dürfte der aktuelle Schweizerpsalm also nicht verschwinden.