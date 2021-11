Obwalden Seit 30 Jahren eine Alternative Die SP Engelberg feiert Jubiläum. Angefangen hat alles als «Demokratisches Engelberg».

Die SP Engelberg mit Gästen auf einem Dorfrundgang. Bild: Mike Bacher (Engelberg, 31. Oktober 2021)

Genau vor 30 Jahren trafen sich in Engelberg ein paar engagierte Menschen, um eine dritte politische Kraft zu gründen. Damals, nach der Einführung des Proporzwahlsystems im Kanton Obwalden, gab es im Klosterdorf lediglich die CVP und die FDP. Die Mehrheit der motivierten Neuen wollte sich von Anfang an stärker für Umwelt, Bildung und soziale Anliegen einsetzen und konstruktiv mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten.

Man entschied sich für den Parteinamen «Demokratisches Engelberg» (D.E.). Bei den ersten Wahlen schaffte die Liste «D.E.» die Proporzhürde noch nicht. Aber 1994 wurde mit Geni Frunz bereits der erste D.E.-Gemeinderat gewählt. Und im zweiten Anlauf 1998 war auch die Zeit reif für einen alternativen Kantonsratssitz. Die Engelberger Bevölkerung schickte Dominik Brun als D.E.-Vertreter nach Sarnen. Er wurde später vom Rat – sehr zum Stolz der SP Engelberg – zum ersten nichtbürgerlichen Kantonsratspräsidenten gewählt.

Anschluss an die Sozialdemokratische Partei

Im Kanton Obwalden wollten sich in den 90er-Jahren die alternativen Gruppierungen einer nationalen Partei anschliessen. Am ehesten fühlte sich die Obwaldner Opposition in der Sozialdemokratischen Partei aufgehoben. Und dieser Partei schloss sich auch das Demokratische Engelberg an.

Im Jahre 2001, also genau vor 20 Jahren, wurde die SP Engelberg gegründet – mit einer flammenden Rede von Elmar Ledergerber, einem Engelberger, der es bis zum Zürcher Stadtpräsidenten gebracht hatte. Auch zu diesem Jubiläum im Talmuseum reiste derselbe Redner in die alte Heimat zurück und richtete zündende Worte an Jubilierende und Gäste.

Dorfrundgang zu früheren und heutigen Grand Hotels

Vorher lernten die Anwesenden ihre nächste Umgebung besser kennen. Die Kuratorin des Talmuseums, Nicole Eller Risi, führte mit ihrem fundierten Wissen auf einem Dorfrundgang an die Orte, wo «Die Grand Hotels in Engelberg» standen oder immer noch stehen.

Jubiläum der SP Engelberg (von links): Gemeinderat und Statthalter Seppi Hainbuchner, SP-Präsidentin Elisabeth Brun, Kantonsrätin Karin Flühler-Gutzwiller und Elmar Ledergerber. Bild: Mike Bacher (Engelberg, 31. Oktober 2021)

Beim anschliessenden Apéro hob die Frau der ersten Stunde und langjährige Präsidentin der SP Engelberg, Elisabeth Brun, ein paar politische Highlights der vergangenen 30 Jahre hervor. Sie und die anwesenden Gäste der anderen Parteien waren sich einig: Es braucht die Vielfalt und eine gute Gesprächskultur. In diesem Sinne waren auch alle überzeugt, dass die neue Kantonsrätin und junge Mutter, Karin Flüeler-Gutzwiler, weiterhin Engelberg kompetent im Kantonsrat vertreten wird.

Es sei auch sehr erfreulich, dass sich vermehrt wieder junge Menschen für Umwelt, soziale und demokratische Themen politisch engagierten. Viele von ihnen hätten gemerkt, wie die Präsidentin Elisabeth Brun feststellte, dass man nur dann nicht fremdbestimmt werde, wenn man selbst mitbestimme.